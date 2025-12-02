Santa Coloma de Gramenet enciende su Navidad más solidaria y familiar

El encendido de luces del pasado viernes 28 de noviembre marcó el inicio de las fiestas navideñas en Santa Coloma de Gramenet. La Fada Missatgera y el grupo local Black Bubbles fueron los encargados de amenizar el acto. Este año, el alumbrado navideño incluye más de 900 elementos y más de un millón de bombillas LED de bajo consumo, un modelo económico, sostenible y respetuoso con el medio ambiente.

A lo largo de todo diciembre y hasta la llegada de los Reyes Magos, se han programado actividades solidarias, familiares e inclusivas, que darán impulso al tejido comercial.

La Fada Missatgera y la alcaldesa de Santa Coloma, Mireia González / Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Actividades en familia

Uno de los platos fuertes será la Gran Fira de Nadal que se ha instalado en el Parc de Can Zam, con una pista de hielo cubierta, parque de atracciones gigante, espectáculos de mágia y circo, food trucks y actuaciones. Asimismo, del 28 de diciembre al 4 de enero, las familias podrán visitar el campamento de la Fada, instalado en Can Roig i Torres. Para asistir, será necesario reservar entrada a partir del 20 de diciembre a las 10 horas en la aplicación Santa Coloma Connecta.

La ciudad también vivirá la divertida carrera La de Nadal, el 20 de diciembre, en la que multitud de elfos inundarán las calles en un evento deportivo solidario. A ello se suma el tradicional Quinto de Nadal, que se celebrará el 13 de diciembre en La CIBA. Las ferias artesanas semanales en torno al Mercat Sagarra y la feria de coleccionismo del 13 de diciembre en la plaza Mediterrània completan la agenda familiar.

Santa Coloma solidaria

Para dar apoyo a la ciudadanía más vulnerable, el ayuntamiento ha incluido varias acciones, como la Nit Solidària, el 19 de diciembre, en la que se recogerán juguetes en más de una docena de establecimientos de ocio nocturno. Destaca también la V Papanoelada Motera, el 13 de diciembre, en el Parc Europa, con Bikers Solidarios.

Durante todo el mes de diciembre y principios de enero, la ciudad habilitará varios puntos de recogida de juguetes y alimentos.

Actos en el Fondo y La CIBA

En el marco de una programación de Navidad descentralizada, las actividades navideñas llegarán a todos los barrios. En el caso del Fondo, la ciudadanía disfrutará de actos musicales y comerciales, como la Cantada de Nadales del coro de la Fada, el 21 de diciembre, en la plaza del Rellotge, un espacio en el que también se habilitará El bosc dels Follets, a partir del 27 de diciembre. Asimismo, del 9 al 19 de diciembre, la plaza acogerá más actividades y una Fira de Nadal, que estará instalada hasta el 7 de enero.

Por otro lado, el equipamiento feminista de la ciudad, La CIBA, tendrá un papel destacado durante las fiestas, con una serie de actos familiares y coeducativos, junto a talleres y propuestas teatrales.

Apoyo al comercio local

Los comercios y mercados municipales pondrán en marcha acciones de dinamización para promover las compras de proximidad. La mascota de la Agrupació del Comerç i la Indústria, la Gramota, recorrerá las calles comerciales para felicitar las fiestas.

El Tió gegant itinerante, del 20 al 24 de diciembre, y los hinchables infantiles, del 24 de diciembre al 6 de enero, destacan entre las propuestas de apoyo al comercio local.

Cultura y tradiciones

El fin de año se celebrará con la Festa de Cap d’Any en la plaza de la Vila, a cargo de Los 40 Principales. Además, Santa Coloma celebra su día el 31 de diciembre. Entorno a esta fecha se desplegarán las actividades de la Fiesta Mayor de Invierno. Los días 29 y 30 de diciembre se celebran las cercavilas con los gigantes de la ciudad y el Toc de Vigilia en la Iglesia Mayor, el día 30 a las 19.30 h. El 31, a las 11 horas, la Iglesia Mayor acoge el Oficio.

El 5 de enero, los Reyes Magos llegarán en helicóptero a la ciudad, en las pistas de atletismo Antonio Amorós, donde recogerán las cartas, antes de iniciar la Cabalgata.

Navidad accesible y segura

Como cada año, Santa Coloma apostará por unas fiestas inclusivas y accesibles, con colas adaptadas y espacios para personas con discapacidad o movilidad reducida.

En cuanto a la seguridad, la Policía Local intensificarás las tareas de prevención de actividades delictivas con un refuerzo del patrullaje, el control de las estaciones de metro y vías de entrada a las calles comerciales y los controles de tráfico nocturnos. Además, se incrementará el servicio de limpieza viaria y recogida de residuos.