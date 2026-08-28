Sin heridos
Dos incendios en Badalona y Santa Coloma calcinan unos 2.800 m² de vegetación y matorrales
Un total de 13 dotaciones de los bomberos consiguieron apagar ambos fuegos sin necesidad de evacuar o confinar a los vecinos más cercanos
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Dos incendios han calcinado unos 2.800 m² de vegetación y matorrales en las ciudades de Santa Coloma de Gramenet y Badalona en la tarde y noche de este jueves. Pese a la cercanía de viviendas en ambos fuegos, no ha sido necesario evacuar o confinar a nadie, y no se han registrado heridos.
Sobre las 17:40 horas, los Bombers de la Generalitat recibieron un aviso por un fuego en la calle Córdoba de Santa Coloma. Hasta allí desplazaron a nueve dotaciones, que controlaron el fuego y remojaron la zona durante horas la zona. Finalmente, las llamas acabaron con 2.000 m² de matojos.
Ya de madrugada, el incendio de la parte posterior de un vehículo estacionado en la avenida del Conflent de Badalona provocó un incendio en un talud cercano que arrasó 800 m² de vegetación. Los Bombers recibieron el aviso a las 02:52 horas, y desplazaron cuatro dotaciones, que consiguieron extinguir las llamas durante la madrugada.
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