Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Harald de NoruegaRey HaraldMette MaritCeutaJubilación flexibleAvión Air CanadaChinaAlbiolOperación retornoBarcelonaEclipse lunarNepal
instagramlinkedin

Sin heridos

Dos incendios en Badalona y Santa Coloma calcinan unos 2.800 m² de vegetación y matorrales

Un total de 13 dotaciones de los bomberos consiguieron apagar ambos fuegos sin necesidad de evacuar o confinar a los vecinos más cercanos

Los Mossos y los Agentes Rurales investigan si un detenido por quemar contenedores en Nou Barris está detrás del incendio de Collserola

Los Bombers de Barcelona en un simulacro de incendio en Collserola

Los Bombers de Barcelona en un simulacro de incendio en Collserola / Elena Pastor

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Periódico

El Periódico

Badalona / Santa Coloma
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Dos incendios han calcinado unos 2.800 m² de vegetación y matorrales en las ciudades de Santa Coloma de Gramenet y Badalona en la tarde y noche de este jueves. Pese a la cercanía de viviendas en ambos fuegos, no ha sido necesario evacuar o confinar a nadie, y no se han registrado heridos.

Sobre las 17:40 horas, los Bombers de la Generalitat recibieron un aviso por un fuego en la calle Córdoba de Santa Coloma. Hasta allí desplazaron a nueve dotaciones, que controlaron el fuego y remojaron la zona durante horas la zona. Finalmente, las llamas acabaron con 2.000 m² de matojos.

Noticias relacionadas

Ya de madrugada, el incendio de la parte posterior de un vehículo estacionado en la avenida del Conflent de Badalona provocó un incendio en un talud cercano que arrasó 800 m² de vegetación. Los Bombers recibieron el aviso a las 02:52 horas, y desplazaron cuatro dotaciones, que consiguieron extinguir las llamas durante la madrugada.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El incendio en Collserola, en directo: última hora del incendio que mantiene confinados a dos barrios de Barcelona
  2. Los Bomberos extreman la vigilancia en los focos activos de Collserola tras estabilizar el incendio: 'Quedan horas de trabajo
  3. La T-Mobilitat avanza hacia nuevas formas de acceso y pago tras casi cinco años de su llegada a Barcelona
  4. La ampliación de Can Ruti en Badalona contempla una posible 'tarifa simbólica' para el aparcamiento de los empleados
  5. Los pisos de una sola habitación se abren paso en Barcelona: una de cada tres promociones de obra nueva ya los incluyen
  6. Inquietud entre los vecinos confinados por el fuego de Collserola: “Nunca habíamos vivido un incendio como este”
  7. El incendio de Collserola queda controlado y se investiga si fue provocado
  8. Barcelona ultima el pago directo con tarjeta de crédito para su red de metro, tren y bus durante el 2027

Dos incendios en Badalona y Santa Coloma calcinan unos 2.800 m² de vegetación y matorrales

Xavier García Albiol: "Estamos esperanzados en revalidar la mayoría absoluta en Badalona"

Xavier García Albiol: "Estamos esperanzados en revalidar la mayoría absoluta en Badalona"

Entrevista con Xavier García Albiol, alcalde de Badalona, sobre temas de actualidad en la ciudad

Entrevista con Xavier García Albiol, alcalde de Badalona, sobre temas de actualidad en la ciudad

Detenido un miembro de la OJS durante una pelea con jóvenes de Aliança Catalana en las fiestas de Sants

Detenido un miembro de la OJS durante una pelea con jóvenes de Aliança Catalana en las fiestas de Sants

Ferrocarrils ofrecerá servicio ininterrumpido durante la Fiesta Mayor de Sabadell

Jóvenes de Barcelona se topan con el eclipse lunar al salir de la discoteca: "Ya tuve suficiente con el anterior"

Jóvenes de Barcelona se topan con el eclipse lunar al salir de la discoteca: "Ya tuve suficiente con el anterior"

Golpe al 'top manta' de gafas de sol: requisadas en Badalona 40.600 lentes falsas valoradas en 1,3 millones de euros

Golpe al 'top manta' de gafas de sol: requisadas en Badalona 40.600 lentes falsas valoradas en 1,3 millones de euros

Xavier García Albiol: "Badalona va a fiscalizar su limpieza para que el servicio se haga con pulcritud"

Xavier García Albiol: "Badalona va a fiscalizar su limpieza para que el servicio se haga con pulcritud"