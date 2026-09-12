Las nuevas oficinas de atención ciutadana del Govern llegarán a Sabadell, Santa Coloma y Esplugues entre 2027 y 2028

En la línea de su estrategia para estrechar lazos con los municipios catalanes, el Govern de la Generalitat ha elegido Sabadell, Santa Coloma de Gramenet y Esplugues de Llobregat para abrir sus tres primeras Oficinas de Atención Ciudadana (OAC) de la provincia de Barcelona más allá de la capital. El ejecutivo catalán promueve la puesta en marcha de estas nuevas OAC para ampliar la cobertura territorial de la red de oficinas en la región metropolitana de Barcelona: entre las tres oficinas darán servicio a los cerca de 400.000 habitantes de los tres municipios.

"En el marco de la reforma de la Administración, queremos acercar la Generalitat al territorio. Esta legistlatura hemos empezado con oficinas para integrar trámites de la Generalitat en un único espacio. Ahora queremos dar un paso más en un ámbito de 400.000 personas, el de Sabadell, Esplugues y Santa Coloma, con oficinas que abrirán entre los años 2027 y 2028", explica Albert Dalmau, conseller de la Presidència.

Estas oficinas están pensadas para ofrecer una atención unificada que permita realizar en un único espacio los trámites y consultas a los diferentes 'departaments' de la Generalitat. El objetivo, aseguran desde el Govern, "es simplificar la relación de la ciudadanía con la Administración, ofrecer una atención más eficiente y adaptar el servicio a las necesidades de cada persona". En las oficinas se pueden registrar documentos, obtener certificados digitales, inscribir representaciones, tramitar expedientes de cualquier departamento, recibir información sobre los servicios de la Generalitat y obtener soporte en la tramitación electrónica.

Con la ampliación, la red de oficinas de atención ciudadana de la Generalitat alcanzará los 14 equipamientos. Las oficinas integradas concentran en un único espacio los servicios de los diferentes 'departaments' y organismos de la Generalitat, de manera que la ciudadanía puede realizar sus trámites, obtener información y recibir acompañamiento personalizado en una 'ventanilla única'. Estas oficinas beben de la misma estrategia municipalista que la de otorgar mayor protagonismo a las delegaciones del Govern, a través de las cuales el Executiu busca "descentralizar el país", en palabras de Dalmau, y garantizar su presencia en el territorio.

Los nuevos equipamientos en la región metropolitana

La nueva OAC de Sabadell estará situada en la calle de Gràcia, 17, dentro del nuevo edificio que también acogerá los servicios territoriales del Departament d'Educació y una oficina comarcal del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. El equipamiento dispondrá de una superficie para la atención ciudadana de 415 metros cuadrados y contará con 12 profesionales informadores-tramitadores, reforzando la capacidad de atención presencial en el Vallès Occidental. Se prevé que esté en funcionamiento a principios de 2027.

La oficina de Santa Coloma de Gramenet, prevista para finales del primer trimestre de 2028, dispondrá de una superficie de unos 170 metros cuadrados y contará con siete informadores-tramitadores. Este nuevo equipamiento ampliará la presencia de la Generalitat en el municipio y contribuirá a reforzar la oferta de atención presencial de la Generalitat en el Barcelonès Nord.

Por lo que respecta a Esplugues de Llobregat, la nueva oficina entrará en funcionamiento durante el tercer trimestre de 2028. Se ubicará en el edificio del Molí, en la avenida Verge de la Mercè, en un espacio compartido con el Ayuntamiento. El ámbito de la Generalitat contará con una superficie de unos 240 metros cuadrados y con siete informadores-tramitadores, que se sumarpan a los seis del Ayuntamiento, reforzando la coordinación entre ambas administraciones para ofrecer una atención más integrada a la ciudadanía.

Las oficinas del Eixample y la Seu d’Urgell ya funcionan

Paralelamente al impulso de las nuevas OAC metropolitanas, el Govern ha puesto en funcionamiento recientemente las oficinas integradas del Eixample de Barcelona y de la Seu d’Urgell. La del distrito barcelonés está ubicada en la Gran Via de les Corts Catalanes, 641, en un espacio de 264 metros cuadrados y cuenta con un equipo de 10 informadores-tramitadores.

La nueva oficina amplía la cobertura de atención presencial en uno de los distritos con más densidad de población de Catalunya e incorpora también la atención de trámites vinculados a prestaciones sociales y ayudas, como la discapacidad, el grado de dependencia, el ingreso mínimo vital o el bono social térmico, reforzando así la atención a los colectivos que requieren un apoyo más especializado. Esta ubicación es provisional hasta la apertura de la futura oficina definitiva del Eixample en la Torre Muñoz, en el passeig de Gràcia. La nueva oficina se suma a la actual OAC integrada de Sant Honorat, que también se ha ampliado en los últimos meses y es provisional hasta la apertura de la futura oficina de Ciutat Vella.

Por su parte, la nueva OAC de la Seu d’Urgell está situada en el passatge Alsina, 3, en un espacio de 91 metros cuadrados y dispone de un equipo de tres informadores-tramitadores. Este nuevo equipamiento refuerza la presencia de la Generalitat en el Alt Pirineu i Aran y se enmarca en un modelo territorial que combina oficinas estables con las nuevas oficinas de atención ciudadana móviles para garantizar un servicio cercano también a los municipios más pequeños y con más dificultades de acceso.

El próximo despliegue de las OAC

Tras la puesta en funcionamiento de las oficinas de Tarragona, el Eixample de Barcelona y la Seu d'Urgell y la ampliación de la de la calle Sant Honorat de Barcelona en la actual legislatura, y además de las nuevas OAC metropolitanas, el Govern continuará desplegando la red de oficinas de atención ciudadana integrada. En esta legislatura está prevista la apertura de oficinas en Vilafranca del Penedès; Puigcerdà; Lleida; Tremp; y el distrito barcelonés de Ciutat Vella.

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En la siguiente legislatura, el Executiu proyecta una mayor ampliación de las OAC con las oficinas definitivas del Eixample de Barcelona, Tremp y Lleida. Las nuevas OAC que se llevarán a cabo se sumarán a las preexistentes antes del inicio de esta legislatura. Son las de Girona (plaça de Pompeu Fabra, 1 con 37 informadores-tramitadores), las Terres de l’Ebre (plaça de Gerard Vergés, 1, en Tortosa, con 11 informadores-tramitadores) y la Catalunya Central (plaça del Salt, 2, en Manresa, con 12 informadores-tramitadores). La inversión total de 18 millones en el total de actuaciones previstas sobre los equipamientos, en los que el Govern aspira a llegar a los 200 informadores.