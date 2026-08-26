Santa Coloma precinta un obrador por "deficiencias muy graves" de salubridad e higiene

El Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet ha cerrado y precintado este miércoles por la mañana un obrador situado en la calle del Rellotge, tras detectar "deficiencias muy graves que comprometían las condiciones de salubridad y seguridad del establecimiento". Se trata de "irregularidades de carácter muy grave" que precisan, según explica el consistorio en un comunicado, "adoptar medidas inmediatas".

Por ello, los servicios municipales han procedido al cierre y precinto de la actividad, de manera que el establecimiento no podrá retomar su funcionamiento hasta que se corrijan las irregularidades y se garantice el cumplimiento de las condiciones higiénicas y sanitarias exigidas por la normativa. Asimismo, todos los productos que se encontraban en el obrador han sido retirados y destruidos, como medida de garantía ante las deficiencias detectadas durante la inspección. En las fotografías del establecimiento facilitadas por el gobierno municipal se aprecia la falta de higiene en los instrumentos que se utilizan para elaborar alimentos, así como la carencia de refrigeración adecuada, además de temperaturas muy elevadas, que comprometen la correcta conservación de los alimentos.

La alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, Mireia González, ha celebrado el cierre del local y ha felicitado por ello a los trabajadores municipales implicados: "En Santa Coloma no toleraremos actividades que pongan en riesgo la salud de la ciudadanía. La seguridad y la salubridad son una prioridad y actuaremos con toda la contundencia contra quien incumpla la normativa". "Quien no cumpla las normas tendrá que asumir las consecuencias", ha zanjado González.

La inspección tuvo lugar ya que el servicio municipal de limpieza constató una mala gestión de los residuos comerciales del establecimiento, así como el vertido de residuos a los contenedores destinados a los vecinos. Ante esta situación, técnicos de Salud Pública y agentes de la Policía Local se desplazaron hasta el establecimiento para llevar a cabo una inspección que desembocó en el hallazgo de las irregularidades.