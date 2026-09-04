Santa Coloma destinará más de 800.000 euros en ayudas a la educación

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet ha aprobado, en su primera sesión del mes de septiembre, un paquete de medidas e inversiones en el ámbito educativo con una inversión total de 828.726,43 euros para el curso 2026-2027. "Sabemos que garantizar las mismas oportunidades para todo el mundo es también garantizar el futuro de nuestra ciudad", ha declarado la alcaldesa de Santa Coloma, Mireia González, que contempla estas ayudas como "una apuesta clara por la educación pública, por la igualdad de oportunidades y por unas trayectorias educativas de calidad".

Así, el Ayuntamiento destinará 93.400 euros a ayudas para facilitar la realización de estudios postobligatorios durante el curso 2026-2027. La convocatoria se dirige al alumnado de Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado Medio, Programas de Formación e inserción y Curso de preparación para las pruebas de acceso a Grado Medio que cumpla los requisitos establecidos en las bases. "No queremos que ningún joven de Santa Coloma tenga que renunciar a continuar estudiando por motivos económicos y queremos que nuestros centros dispongan de los recursos necesarios para avanzar e innovar", sostiene González.

La segunda convocatoria cuenta con una dotación de 726.600 euros y se enmarca en el programa 'Reutilización de los libros de texto y proyectos de innovación educativa'. Esta línea de ayudas se dirige a los centros educativos de educación infantil, primaria y educación especial situados en Santa Coloma. El objetivo es apoyar la adquisición de libros de texto, material didáctico y complementario, fomentar la reutilización de los recursos educativos e impulsar proyectos de innovación educativa.

El Ayuntamiento también ha aprobado la segunda modificación del contrato del servicio de apoyo educativo para el control de los accesos en los entornos y centros escolares, que permitirá incorporar un agente escolar adicional para el Colegio Seimar durante el curso 2026-2027. Esta actuación responde a las incidencias de movilidad y seguridad viaria detectadas en el entorno del centro, especialmente durante las entradas y salidas del alumnado, en una zona caracterizada por una elevada intensidad de tráfico y una importante afluencia de peatones. "La seguridad de los niños y de sus familias es una responsabilidad que asumimos cada día", ha expresado la alcaldesa. Con esta incorporación, Santa Coloma contará con 27 agentes escolares y una coordinadora para apoyar la seguridad y a la movilidad a los entornos educativos de la ciudad.

Más de 2,5 millones de euros en obras en los centros educativos

En el marco del 'Plan Escuelas Futuro', el Ayuntamiento también ha programado para este verano un conjunto de actuaciones de mejora en los centros educativos, con una inversión total de 2.507.987,26 euros. Del total, 1.123.227,29 euros corresponden a obras ya finalizadas, algunas de las cuales tienen prevista la recepción durante esta semana. Además, actualmente hay 854.656,10 euros en obras en ejecución, que finalizarán durante las próximas semanas. Finalmente, se han aprobado actuaciones por valor de 530.103,87 euros que están pendientes de adjudicación y que se programarán para su ejecución durante el curso escolar o en otros periodos no lectivos. Estas inversiones "permiten continuar mejorando las equipaciones educativas de la ciudad, con actuaciones destinadas a adecuar, renovar y mantener los centros y garantizar espacios educativos de calidad para el alumnado", sostiene el consistorio en un comunicado.

Para la alcaldesa González, estas medidas reafirman el compromiso del Ayuntamiento con la educación y con la igualdad de oportunidades. En este sentido, ha asegurado que "garantizar las mismas oportunidades para todo el mundo es también garantizar el futuro de nuestra ciudad. Con estos más de 800.000 euros reforzamos el apoyo a las familias, facilitamos la continuidad de los estudios y acompañamos los centros educativos en su tarea".