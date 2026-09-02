Sidonie, Sopa de Cabra o Chanel, principales atractivos musicales de la Festa Major d'Estiu 2026 de Santa Coloma

Recta final para la Festa Major d'Estiu de Santa Coloma de Gramenet, que tendrá lugar del 4 al 7 de septiembre. La programación contará con más de un centenar de actividades y una presencia mayoritaria de artistas y entidades locales. El Ayuntamiento de Santa Coloma destaca las actuaciones de David Bustamante, Chanel, Sopa de Cabra, Sidonie, Los Manolos, El Drogas, María Peláe y 31 FAM como los nombres propios de una fiesta "con vocación familiar, inclusiva, solidaria, tradicional, participativa y cívica".

Así, el programa de actos, elaborado por el ayuntamiento y la Comisión de Fiestas, "mantiene la apuesta por el talento colomense y la descentralización con actividades para todos los gustos y públicos en todos los distritos y barrios". Concretamente, este año se llevarán a cabo 116 actividades, 71 con representación local, con la participación de 52 artistas de Santa Coloma y 30 entidades de la ciudad.

"Hemos preparado una programación ambiciosa, diversa y de gran calidad, que recoge el espíritu de una Santa Coloma abierta, plural y dinámica", ha declarado la alcaldesa de la ciudad, Mireia González, que también ha destacado el componente transversal de las actividades. "El talento colomense es una de las grandes riquezas de Santa Coloma y darle visibilidad es reconocer el esfuerzo, la creatividad y la pasión de todas aquellas personas que, desde diferentes disciplinas, hacen crecer nuestra cultura y nuestra ciudad".

Viernes, 4

La fiesta arrancará el viernes, 4 de septiembre, con el repique de campanas en la Església Major y el séquito inaugural. A las 21:00 horas, en el balcón del Ayuntamiento, tendrá lugar el pregón a cargo de la futbolista colomense del F.C Barcelona, Laia Aleixandri.

La primera noche será la de la 26ª edición del Santako Sound Cortocircuit 2.0, en el Mas Fonollar, y el 21º FISCO-Sintonitzza, con Los Estanques y El Canijo de Jerez como cabezas de cartel, en el parque de Europa. Los conciertos continuarán en las plazas de Pau Casals, con María Peláe, Serko y los colomenses Piratas Rumbversions; en la plaza del Rellotge, con la artista local Laura Lázaro; y en la plaza de la Vila, donde actuarán los históricos Sopa de Cabra.

Sábado, 5

El sábado 5, durante todo el día, se celebrará la 6ª edición de Violeta Festival en La CIBA, que el consistorio describe como "un festival infantil y familiar coeducativo". También habrá espectáculos familiares e infantiles repartidos por los diferentes espacios de la ciudad. La Comparsa de los Gigantes de Pasaia visitará Santa Coloma para participar en la XXXI Trobada de Gegants, les recibirán por la mañana y desfilarán con el resto de 'colles' participantes a partir de las 18.30 horas.

Cartel de la Festa Major d'Estiu de Santa Coloma de Gramenet / AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA

La 'galejada dels trabucaires' y el 'correfoc' de verano darán paso a la segunda jornada de conciertos con el Mas Fest en el Mas Fonollar; la segunda parte del Sintonitzza en el parque de Europa; la Noche de folk en Can Roig i Torres; el rock en la plaza de Pau Casals con el tributo a Heroes del Silencio de Derivas y la actuación del Drogas, el líder de Barricada; un homenaje a Serrat y Sabina en la plaza del Rellotge; la actuación de la eurovisiva Chanel en la plaza de la Vila y, después, 'Los 40 on Tour'.

Domingo, 6

Ya el domingo día 6, por la mañana, tendrá lugar el Toc i el Ofici de Festa Major en la Església Major, así como la muestra de Els Coloristes en la plaza Manent. Asimismo, una fiesta castellera en la plaza de la Vila y la tradicional migada popular en el parque de Europa donde, además, tendrá lugar el vermut de Festa Major con la Orquesta Selvatana.

Por la tarde, se celebrará el centenario de los Amics de la Sardana y el 40 cumpleaños de los Gegants Nous, con dos pasacalles. El veterano Lorenzo Santamaría actuará en la plaza de la Vila, y los artistas de la ciudad Rebeca Carpio, Rumbita d'Calle y Toni Cadena acompañarán a Salistre en la plaza del Rellotge. El cantautor colomense Javi Jareño hará un concierto en el Mas Fonollar. Al atardecer, los protagonistas serán el 'correfoc' infantil, y la Banda de Música de l'Associació Musical Can Roig i Torres. Por la noche, llegarán las tradicionales habaneras con Mar i Vent y la actuación de Los Manolos en la plaza de la Vila, mientras Sidonie, "uno de los tótems del indie nacional", protagonizará uno de los conciertos destacados de las fiestas en la plaza de Pau Casals.

El lunes 7 de septiembre empezará con espectáculos y actividades infantiles y, para la gente mayor, las sardanas con la Cobla Bisbal Jove en los jardines de Can Sisteré. La noche se vestirá de luz y color con el tradicional piromusical en el parque de Can Zam, y el fin de fiesta llevará al escenario del parque de Europa a 31 FAM. El colofón de la fiesta tendrá lugar en la plaza de la Vila, con el concierto de David Bustamante.

Corre-tapa

Sin duda uno de los alicientes de la Festa Major d'Estiu de Santa Coloma es el popular Corre-Tapa, con que el consistorio asegura mantener su "compromiso municipal con el sector de la hostelería y la restauración". Así, las dos ediciones del Corre-Tapa tendrán lugar tanto el sábado 5 como el domingo 6, de 12:00 a 15:00 horas, con bebidas y tapas desde 3,5 euros en bares y restaurantes repartidos por toda la ciudad. Este año con novedades: La charanga 'Los Desplumaos' amenizarán el Corre-Tapa, con la ambientación musical de DJ Marchal.

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La Fira d'Entitats de la Festa Major d'Estiu, organizada por el Ayuntamiento, se podrá visitar otro año más en el parque de Can Zam. En esta ocasión, un total de 16 entidades se reunirán en este entorno festivo el viernes 4, de las 18:00 a las 4:00 horas; el sábado 5, de 11:00 a 4:00 horas; el domingo 6, de 11:00 a 2:00 horas; y lunes 7, de 11:00 a 2:00 horas. Por último, la Fira d'Atraccions se instalará en el Parque de Europa y en Can Zam el viernes 4 y el sábado 5 de las 18:00 a las 4:00 horas; y el domingo 6 y lunes 7 de 18:00 a 2:00 horas.