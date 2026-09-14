Decathlon aterriza hoy en Sants y suma su 20ª tienda en la provincia de Barcelona

Decathlon inaugura hoy lunes 14 de septiembre una nueva tienda en Barcelona, en este caso en el Carrer de Sants. El establecimiento, situado en uno de los ejes comerciales más destacados de Barcelona, abre sus puertas a partir de las 17.00 horas. La compañía alcanza de esta manera las 20 tiendas en la provincia de Barcelona y consolida su posición como referente dentro del ecosistema deportivo de Catalunya con 30 establecimientos.

Este espacio de más de 500 metros cuadrados de superficie bajo el formato Decathlon City está situado concretamente en el número 61 del carrer de Sants. Una ubicación estratégica que facilita el acceso al deporte tanto a los vecinos del barrio como a quienes recorren a diario esta histórica zona de la ciudad.

Satisfacción en la compra

La oferta deportiva del nuevo espacio da respuesta a la demanda de la comunidad con una selección de productos centrada en el 'running', la natación, los deportes de montaña, el 'fitness', el pádel y el fútbol, además de la nutrición deportiva, con una excelente relación valor-precio. Con esta propuesta, Decathlon reafirma su propósito de facilitar el deporte a todos los niveles de práctica y elevar la satisfacción de los deportistas en cada compra.

Además, la tienda incorpora la nueva imagen de la compañía, que incluye también una mejora integral de la experiencia del cliente y un salto cualitativo en la digitalización física, como la implementación de etiquetas electrónicas en los lineales del establecimiento.

Asesoramiento personalizado

La compañía refuerza su compromiso por la creación de empleo local con un equipo de 12 colaboradores apasionados del deporte que ofrecen asesoramiento cercano y personalizado a los deportistas locales y visitantes. En este sentido, Decathlon apuesta por la formación continua como pilar clave de su modelo de gestión de personas, fomentando el desarrollo de habilidades y la adquisición de competencias que les permitan progresar dentro de la empresa.

En palabras de Núria Portero Sánchez, directora del nuevo establecimiento: “Estamos muy ilusionados de abrir esta nueva tienda en Sants, un barrio que merecía contar con un espacio de referencia para sus deportistas. Llegamos con el compromiso de ser el gran punto de encuentro y un motor de vida saludable para los vecinos y vecinas, con un equipo que ofrecerá soluciones personalizadas para que cada deportista disfrute de su deporte favorito”.

Compra física y 'on line'

La compañía lleva años apostando por la omnicanalidad dentro de su modelo de negocio. De este modo, el establecimiento potencia la experiencia de usuario permitiéndole realizar su compra entre toda la oferta online de Decathlon y elegir la opción de 'Recogida en tienda', con plazos de entrega desde 1 hora, en función de la disponibilidad. Además, ofrece servicios circulares como segunda vida, reparación y mantenimiento y alquiler por suscripción, con el objetivo de alargar la vida útil del material deportivo en desuso y reforzar así el compromiso de la compañía con la accesibilidad y la circularidad.

Por otro lado, para minimizar el impacto ambiental del espacio, la tienda integra soluciones de alta eficiencia energética, equipos de climatización de bajo consumo y sistemas de ahorro hídrico, entre otras medidas.