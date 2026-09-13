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Muere un motorista en Mataró en un accidente sin más vehículos implicados

DIRECTO | Última hora del tráfico y transporte público en Catalunya: las carreteras hacia Barcelona afrontan esta tarde las horas más complicadas

Dos agentes de la Policía Local de Mataró

Dos agentes de la Policía Local de Mataró / AJUNTAMENT DE MATARÓ

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Barcelona
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Un hombre murió el pasado sábado por la tarde tras sufrir un accidente con su motocicleta en Mataró, según ha informado la Policía Local. El siniestro se produjo en el cruce de las calles Torrent de les Piques y Brussel·les. La víctima, un vecino de la capital del Maresme, circulaba en motocicleta cuando sufrió el accidente, en el que no se vio implicado ningún otro vehículo.

La Policía Local de Mataró ha abierto una investigación para esclarecer las causas del siniestro.

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