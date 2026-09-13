Investigación abierta
Muere un motorista en Mataró en un accidente sin más vehículos implicados
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Un hombre murió el pasado sábado por la tarde tras sufrir un accidente con su motocicleta en Mataró, según ha informado la Policía Local. El siniestro se produjo en el cruce de las calles Torrent de les Piques y Brussel·les. La víctima, un vecino de la capital del Maresme, circulaba en motocicleta cuando sufrió el accidente, en el que no se vio implicado ningún otro vehículo.
La Policía Local de Mataró ha abierto una investigación para esclarecer las causas del siniestro.
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