Herido por arma blanca un hombre el sábado por la noche en el distrito de Nou Barris de Barcelona

Un hombre resultó herido por arma blanca este sábado por la noche en el distrito de Nou Barris de Barcelona, según adelantó 'El Caso' y han confirmado fuentes policiales a la ACN. La policía recibió el aviso a las 22.45 horas. Los hechos tuvieron lugar en el carrer Beret. Se activaron dos ambulancias del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que trasladaron al herido a un centro hospitalario. Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación para esclarecer los hechos.