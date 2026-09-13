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Herido por arma blanca un hombre el sábado por la noche en el distrito de Nou Barris de Barcelona

Los hechos tuvieron lugar en el carrer Beret

Un coche de los Mossos d'Esquadra.

Un coche de los Mossos d'Esquadra. / David Zorrakino - Europa Press

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Un hombre resultó herido por arma blanca este sábado por la noche en el distrito de Nou Barris de Barcelona, según adelantó 'El Caso' y han confirmado fuentes policiales a la ACN. La policía recibió el aviso a las 22.45 horas. Los hechos tuvieron lugar en el carrer Beret. Se activaron dos ambulancias del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que trasladaron al herido a un centro hospitalario. Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación para esclarecer los hechos.

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