Sucesos
Herido por arma blanca un hombre el sábado por la noche en el distrito de Nou Barris de Barcelona
Los hechos tuvieron lugar en el carrer Beret
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Un hombre resultó herido por arma blanca este sábado por la noche en el distrito de Nou Barris de Barcelona, según adelantó 'El Caso' y han confirmado fuentes policiales a la ACN. La policía recibió el aviso a las 22.45 horas. Los hechos tuvieron lugar en el carrer Beret. Se activaron dos ambulancias del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que trasladaron al herido a un centro hospitalario. Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación para esclarecer los hechos.
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