La huelga de formadores de Bombers de la Generalitat paraliza la incorporación y promoción de más de 500 efectivos

La huelga de los formadores del Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), ubicado en Mollet del Vallès, ha trastocado la planificación de la Escola de Bombers y mantiene afectados los procesos formativos de más de 500 efectivos de los Bombers de la Generalitat, entre nuevos ingresos y promociones internas. El conflicto amenaza ahora con trasladar sus efectos al calendario de incorporaciones y a la organización del cuerpo durante los próximos meses.

La protesta golpea de lleno una planificación especialmente intensa este otoño. Entre los cursos pendientes figura la formación básica correspondiente a la nueva convocatoria de 300 bomberos y bomberas, cuyo inicio estaba previsto para el 18 de noviembre. También debían empezar el 1 de septiembre los procesos formativos de cabos y sargentos.

En concreto, la afectación alcanza a 74 cabos y 54 sargentos, a los que se suman 30 oficiales y otros 60 bomberos que actualmente se encuentran en la Escola de Bombers. Con la nueva promoción de 300 efectivos, el conflicto alcanza así a más de medio millar de miembros o futuros miembros del cuerpo inmersos en distintos procesos de formación.

Meses para cobrar las clases

En el origen del conflicto están los retrasos que sufren los formadores para percibir las retribuciones correspondientes a las clases que ya han impartido. El personal formador de la Escola de Bombers llega a acumular demoras de varios meses antes de cobrar por su trabajo, una situación que ha desembocado en la actual huelga.

La decisión de iniciar el paro contó además con un respaldo muy amplio entre el colectivo: el 89,2% de los formadores votó a favor de la huelga. La falta de docentes disponibles ya ha obligado a la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (DGPEIS) a modificar el calendario. En una nota informativa, la dirección reconoce que en estos momentos no dispone del personal formador necesario para iniciar las actividades en las fechas previstas y admite que deberá reajustar temporalmente la planificación.

El problema no se limita, por tanto, al aplazamiento de unas clases. La propia Dirección General de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos (DGPEIS) alerta de que los retrasos pueden acabar afectando al calendario previsto para el crecimiento del cuerpo y, especialmente, a la incorporación de nuevos bomberos y de nuevos mandos a los turnos.

Manifestación y reunión clave el 18 de septiembre

El conflicto encara ahora una jornada decisiva. Los formadores han convocado una manifestación para el 18 de septiembre, que arrancará a las 10.00 horas en la plaza Sant Jaume de Barcelona y finalizará ante el Departament d’Interior.

La movilización busca aumentar la presión coincidiendo con la reunión prevista ese mismo día para abordar el conflicto. El encuentro se presenta como uno de los principales puntos de inflexión desde el inicio de la protesta, con la actividad formativa de la Escola de Bombers ya alterada y centenares de efectivos pendientes de sus respectivos cursos.

La reunión, sin embargo, no cerrará necesariamente el conflicto. A lo largo de septiembre, los formadores tienen previsto volver a votar el rumbo de la protesta. Sobre la mesa habrá tres posibilidades: incrementar las medidas de presión, mantener las actuales o regresar a la normalidad.

El resultado de esa votación será clave para determinar hasta qué punto puede recuperarse la actividad de la Escola de Bombers y cuándo podrán reprogramarse los cursos afectados.

Retrasos con efectos sobre 2027

Las consecuencias pueden ir más allá de este otoño. La DGPEIS reconoce que la situación podría obligar a introducir ajustes también en la planificación de 2027, ya que la finalización de los diferentes procesos puede acabar produciéndose en fechas distintas de las inicialmente previstas.

La dirección señala además otro posible efecto: si los concursos de traslados se ejecutan antes de que se incorporen los nuevos mandos, podrían generarse temporalmente desequilibrios en su distribución entre los diferentes parques, una situación que tendría que gestionarse hasta que se produzcan las incorporaciones pendientes.

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La afectación tampoco termina en los cursos de acceso y promoción. Mientras no pueda garantizarse la disponibilidad de docentes, otras actividades formativas programadas también pueden verse aplazadas, incluida determinada formación voluntaria. En el caso de la formación obligatoria continua o de especialización que finalmente no pueda celebrarse, los efectivos deberán realizar la jornada de guardia correspondiente en su parque o sede.