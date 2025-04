El primer ‘stand’ de Sant Jordi con rosas para solteros en Barcelona

Asumámoslo: en Barcelona ya hay más solteros con ganas de ‘lo que surja’ que en todas las ediciones de ‘First Dates’ y ‘La isla de las tentaciones’ juntas. Es una multitud curtida con citas Tinder y ‘ghostings’ a discreción. Gente de acero que ya no mueve un músculo al escuchar “no eres tú, soy yo”. Era cuestión de tiempo que Sant Jordi se apiadara de ellos. Se acabó eso de ir cada 23 de abril con cara lastimera esperando que un ser de luz te regale una rosa. El día más romántico del año ahora también tiene rosas para ‘singles’.

"¡Te vas a cruzar con más solteros que en el pasillo de las piñas del Mercadona!", garantizan sus ideólogos. “Llega el primer ‘stand’ de solteros para Sant Jordi”, anuncian a bocajarro por Instagram. Estas rosas no necesitan justificación romántica. Te las puedes autorregalar con la cabeza bien alta: incluyen descuento para una fiesta de solteros. Están a la venta desde primera hora de la mañana en Diagonal, 285.

Aprovecharán el vaivén de Sant Jordi para enseñar un nuevo juego de mesa que abre los ojos a los enamorados cegatos: Amigo Date Cuenta. Es un juego de cartas viral con el que ayudar a salir de relaciones tóxicas. Esas que exigen saber la contraseña de tu móvil, te siguen a escondidas, tienen un tatuaje de su ex o reutilizan su ropa interior 4 días seguidos. Parecen ‘red flags’ muy obvias –asienten los creadores del juego-, “pero se nos olvidan”.

Se ha hecho viral en menos de lo que se tarda en decir “tenemos que hablar”. Tienen reels con casi 2 millones de visualizaciones. Han facturado más de 10.000 € en un mes en Kickstarter. Incluso han sacado ya una versión picante y venden ropa interior que habla por sí sola: para hombre (“paquete a punto de ser entregado”, se lee en el bordado) y para mujer (“que aproveche”). También han colaborado en varios eventos ‘singles’. “El amor es ciego - resumen en Instagram-, este juego es más barato que unas gafas”.

En un mes han agotado los 200 juegos que sacaron a la venta para tantear la demanda. Ahora empezarán a producir a gran escala. “El 90% de las cartas están inspiradas en historias reales”, aseguran los creadores. De ahí el éxito. “Todos hemos escogido a personas que no nos convienen”, dan fe. Es como un estudio sociológico en formato baraja. “La gente empatiza mucho –asienten-. Cualquier persona se siente identificada”.

Hay ‘red flags’ que parecen sacadas de un ‘thriller’. Son todas auténticas, prometen. Sí, ahí fuera existe el novio de alguien al que le gusta que su gato les mire mientras lo hacen, desvela Ari Cuffi, una de los cuatro creadores del juego y recopiladores de salseos que quitan el hipo. “Si estaban en la habitación en el tema –detalla, y el gato no estaba, el tío se levantaba, iba al comedor, cogía al gato, lo llevaba a la habitación y cerraba la puerta”. Otro novio –también basado en hechos reales- no puede concebir la idea de que su novia cague. “Viven juntos y la chica no puede cagar en casa si él está –resopla Ari-. Tiene que hacerlo en restaurantes”.