La leyenda de Sant Drac: la versión de los dragones sobre Sant Jordi

Puf, estoy que echo humo. Ya es la tercera vez esta semana que chamusco la pantalla del móvil al leer las noticias. No es fácil ser dragón en los tiempos de Trump. Tengo que tener más cuidado. Dicen que el Ayuntamiento va a volver a subir las multas por exceso de humos. Cada vez es más complicado ganarse la pegatina ambiental para sobrevolar las zonas de bajas emisiones en Barcelona.

Menos mal que se acerca mi día favorito: 23 de abril. Día de libros, rosas y dragones. Es lo que marca la tradición de Sant Drac. Estoy deseando ir a estirar las alas por los puestos del paseo de Gràcia. Este año hasta han cortado al tráfico la avenida Dragonal. Estará firmando libros el Viserion de 'Juego de tronos', uno de los dragones protas de la antigua serie de HBO. ¿No lo sabías?, ha publicado biografía: 'El juguete roto de los 7 reinos'. No le han dejado muy bien las críticas. Dicen que no tiene garra.

Mushu, el dragón de Mulán, sigue vendiendo como churros libros orientales. Fújur, el de 'La historia interminable', se ha pasado al 'thriller' policiaco. En todas las quinielas de potenciales 'best sellers' aparece el último finalista del Premio Planeta: 'Fuego en la garganta'. También resuena el nombre de la reina emérita. Ha sorprendido a todos con un manual de belleza: 'Cómo llevar bien los cuernos pasados los 80'. Y Jordi Hurtado sigue con sus memorias: acaba de publicar el fascículo 2.620.

El origen de Sant Drac

No me critiquéis, pero yo me quiero comprar el nuevo 'must' de las influencers: 'Autoestima con escamas'. Y un clásico de cocina que triunfa año tras año: 'Cómo asar un caballero y otras recetas medievales'. La versión vegana, claro. Hace siglos que solo se asan caballeros de tofu: los dragones nos hicimos veganos desde lo de aquel tipo de Montblanc. Jordi, el de la leyenda. Un tipo altivo y bastante indigesto, por lo visto. Cuentan que se empeñó en rescatar a una princesa sin pedirle permiso y fue condenado a cuatro años de cárcel. El caballero se puso chulito con su minilanza y el dragón, un santo, se lo zampó por cansino. Le sentó fatal, por la armadura, supongo, y lo escupió entero. Sant Drac falleció como un mártir y Jordi se fue de rositas, de ahí la tradición de las flores. Vete tú a saber lo que le contaría a sus amigotes humanos. Carles Porta va a hacer una serie en Netflix poniendo luz en la oscuridad.

Dragona. / Imagen generada por IA

Me llamo Dragona, perdona, que no me había presentado. Sí, como la que se enamora de un burro en la peli de 'Shrek'. A mis padres les hacía mucha gracia. A mí no tanto, y menos cuando entré en edad de estar en Tinder. No, a mí no me gustan los burros. Es un comportamiento demasiado humano.

Voy a tener una cita este Sant Drac, por cierto. A ver si cae una rosa este año. Hicimos match hace una semana y de momento no ha saltado ninguna 'red flag'. Al menos no ha puesto en su perfil que es un «dragón ardiente» ni que es «amigo de sus amigos». Ya hemos chateado varias veces y me ha mandado algún rugido sugerente.

No tengo expectativas, no. Está complicado esto de ligar por 'apps'. En cuanto te descuidas ya te están mandando fotocolas. No se estila mucho la responsabilidad afectiva por aquí. Hay mucho dragón tóxico que te quiere tratar como a una princesa: como si te tuviera encerrada en un castillo esperando a que te salve un caballero.

En fin, que no sé si acabaremos quedando. Aún no hemos concretado dónde. Está complicada la cosa: demasiado dragón calcinando terrazas. Parece que los restaurantes ya no se quieren hacer responsables cuando su comida da ardor.

Ya está, no le doy más vueltas. Me pondré 'outfit' casual: el cubrealas vaquero y las Samba de pateo. Si hay cita, ya me daré una capa de rímel sobre la marcha. Ayer ya me pinté las pezuñas de rojo Ferrari y siempre llevo un frasquito en el bolso del Eau de Azufre nº 5. Que me ha dicho Beth, mi amiga experta en astrología, que aún estamos con Mercurio retrógrado y seguramente me encuentre por la calle a todos mis ex.

Cócteles que te apagan el fuego

A ver, que me organice. El dragón del Parc Güell estará en la rambla de Catalunya enseñando a hacer autorretratos de trencadís. Pero creo que los talleres ya están llenos. En Raima tienen expuesto un dragón de cartulina para hacerse selfis. Hay expo de ‘Besos prohibidos’ en Casa Seat y concierto de Imagine Dragons en la plaza de Catalunya. Creo que le voy a proponer a mi cita ir de tardeo al tejado de la Casa Batlló. Según los tiktokeros, tienen cócteles que te apagan el fuego de un trago. También podríamos ir al cine a meternos garra. Están poniendo una nueva de Disney: 'Cómo entrenar a tu humano'.

De momento, he quedado con mis amigas en el Museo de Historia: hacen visita comentada de 'La Barcelona predragones'. Cuesta creer, pero hubo un tiempo en el que la ciudad estaba plagada de cotorras, turistas y cafés de especialidad. En el Born están a punto de abrir al público un yacimiento arqueológico donde han encontrado en perfecto estado un piso en alquiler de 50 metros cuadrados por 2.000 euros.