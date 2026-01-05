Supercopa de España 2026: horario y dónde ver los partidos

La Supercopa de España 2026 ya tiene todo listo: fechas, sede y cuatro aspirantes. El primer título del año volverá a resolverse lejos de territorio español, en Arabia Saudí, con Yeda como punto de encuentro para un torneo que se ha instalado en el calendario como uno de los grandes clásicos del invierno futbolero. A partir del miércoles 7 de enero, el balón echará a rodar en un escenario ya habitual y con un cartel de garantías: FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club.

Yeda, sede única: el torneo se juega en el KASC Stadium

Como en las últimas ediciones, la competición se disputará íntegramente en un solo recinto. El King Abdullah Sport City (KASC Stadium) será el epicentro de la Supercopa, acogiendo semifinales y final sin cambios de ciudad ni desplazamientos entre sedes. Un formato concentrado que potencia el carácter de “torneo relámpago” y eleva la exigencia: aquí cada partido cuenta como una final.

Calendario y horarios: tres noches a las 20:00

La Supercopa se resolverá en tres partidos, todos en horario de 20:00 horas, con dos semifinales y una final:

Semifinal 1: FC Barcelona – Athletic Club , miércoles 7 de enero (20:00)

, (20:00) Semifinal 2: Atlético de Madrid – Real Madrid , jueves 8 de enero (20:00)

, (20:00) Final: domingo 11 de enero (20:00)

En televisión, todas las citas (semifinales y final) podrán seguirse en directo a través de Movistar+.

Protagonistas: un póker de históricos

Los participantes llegan por dos vías. Barcelona y Real Madrid acceden como finalistas de la última Copa del Rey, mientras que Atlético de Madrid y Athletic Club completan el cuadro gracias a su clasificación liguera, al haber sido los dos mejores equipos de LaLiga por detrás de los dos conjuntos coperos. Un cruce de pesos pesados que asegura rivalidad, atención mediática y partidos de máxima tensión desde el primer minuto.

Formato “final four” y sin red: si hay empate, penaltis

La Supercopa mantiene el esquema de final four: dos semifinales y una final, todo a encuentro único. Y desde 2025 incorpora un detalle que cambia la gestión de los partidos: no hay prórroga. Si el duelo termina empatado tras los 90 minutos, el billete se decide directamente en la tanda de penaltis. Además, no existe partido por el tercer puesto: quien cae, se despide.

Concentrada, intensa y sin margen de error, la Supercopa vuelve a coronar en enero al primer campeón del año. El ganador de 2026 saldrá del desierto, tras sobrevivir a tres noches de alto voltaje en Yeda.