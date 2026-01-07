Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Las negociaciones siguen abiertas tras la primera propuesta del plan de paz impulsada por EEUU.

Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.

Europeos y Estados Unidos cierran filas con Ucrania frente a Rusia Los europeos mostraron este martes un frente unido en París, al comprometerse a aportar garantías de seguridad "robustas" para Ucrania, incluyendo el despliegue de una "fuerza multinacional" apoyada por Estados Unidos después de que se alcance un hipotético alto al fuego con Rusia. La cumbre de la llamada "Coalición de Voluntarios", aliados de Kiev, se celebró pese a que no hay señales de una tregua, casi cuatro años después del inicio del conflicto más mortífero en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. La treintena de dirigentes firmó una declaración de intenciones conjunta sobre "el despliegue de una fuerza multinacional tras un alto al fuego" en Ucrania. Ese contingente, formado por los países voluntarios de la coalición, estará liderado por los europeos y contará con el "apoyo" de Estados Unidos, según la declaración final, publicada por la Presidencia francesa.

Los aliados de Kiev logran implicar a EE.UU. en la arquitectura de seguridad para Ucrania Los aliados de Kiev lograron este martes implicar a Estados Unidos en el diseño de la arquitectura de seguridad para Ucrania durante la primera reunión de la Coalición de Voluntarios de 2026, a la que asistieron por primera vez emisarios del presidente estadounidense, Donald Trump. La principal concreción de esa "convergencia operativa" entre la Coalición, Ucrania y Estados Unidos fue que Washington asuma el liderazgo del mecanismo de monitoreo y vigilancia del alto el fuego con Rusia, cuando éste se alcance, anunció el presidente francés, Emmanuel Macron, en un rueda de prensa en el Palacio del Elíseo. El borrador de la 'Declaración de París', al que tuvo acceso EFE, iba incluso más lejos en el compromiso de Estados Unidos con las garantías de seguridad para Ucrania ya que figuraba que aportaría capacidades como inteligencia y logística a una futura fuerza internacional y que la apoyaría en caso de ataque ruso, algo que ha quedado diluido en la versión final.

Ucrania ataca con drones un arsenal y un depósito de carburante en la retaguardia rusa El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) reivindicó este martes dos ataques con drones de largo alcance contra un arsenal de armamento y un depósito de carburante situados en la retaguardia rusa, en las regiones de Kostroma y Lipetsk. Fuentes del SBU confirmaron a la agencia 'Ukrinform' los dos ataques, que supuestamente fueron ejecutados por el Centro de Operaciones Especiales 'A'. Uno de los objetivos fue el arsenal Nº 100 de la Dirección Principal de Misiles y Artillería de las Fuerzas Armadas de Rusia, en el distrito Neiski de la región de Kostroma, al norte de Moscú, informó la agencia ucraniana, que publicó un vídeo que muestra un incendio del que surge una humareda negra, así como varias explosiones.

Rusia modifica sus drones de largo alcance para atacar aviones ucranianos Rusia está modificando sus drones de ataque de largo alcance Shahed para atacar aeronaves ucranianas como parte de un esfuerzo más amplio para innovar y maximizar las capacidades de los drones de largo alcance. El experto ucraniano en guerra electrónica y radio, Serhiy "Flash" Beskrestnov, publicó imágenes y grabaciones el 4 de enero que muestran un dron Shahed derribado equipado con un sistema portátil de defensa aérea (MANPADS), probablemente un Verba MANPADS, que opera como un sistema de defensa aérea de corto alcance lanzado a distancia.

Tusk: El respeto a integridad de los estados europeos y la solidaridad son fundamentales El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, afirmó este martes que el respeto a la integridad de los Estados europeos y la solidaridad europea son fundamentales, al tiempo que afirmó que la renovada amenaza del presidente estadounidense, Donald Trump, acerca de su interés de hacerse con el territorio autónomo danés de Groenlandia "ha despertado fuertes emociones" en Europa. Tusk destacó que un tema imprevisto y no planificado durante la reunión de líderes de la Coalición de los Voluntarios para Ucrania en París será la cuestión de Groenlandia, según la agencia polaca PAP. "Ha despertado emociones muy fuertes en toda Europa", señaló antes de partir a la capital francesa. El primer ministro polaco indicó que ningún miembro de la OTAN debería atacar o amenazar a otro aliado. "La OTAN perdería su sentido si dentro de esta alianza se produjeran conflictos o acciones agresivas mutuas", enfatizó, en línea con lo expresado la víspera por la primera ministra danesa, Mette Frederiksen.

Cumbre en París por una solución a la guerra de Ucrania Copresidida por el presidente francés, Emmanuel Macron, junto al primer ministro británico, Keir Starmer, y el canciller alemán, Friedrich Merz, a la cumbre de países en el Palacio del Elíseo asistirán en pleno a partir de las 14.30 horas representantes de los 35 miembros de la coalición, incluidos 27 jefes de Estado y de Gobierno, tras la mantenida por videoconferencia el pasado 11 de diciembre, según informó la Presidencia francesa. Más información, aquí.

Gobernador de Tver atribuye muerte de civil a explosión de gas y no a dron ucraniano El gobernador de la ciudad de Tver, Vitali Koroliov, rectificó la información difundida anteriormente, que atribuyó la muerte de un civil local al impacto de un dron ucraniano, al señalar que el siniestro fue provocado por una explosión de gas. "Durante la pasada noche las fuerzas del Ministerio de Defensa de Rusia aniquilaron seis drones sobre la región de Tver. Respecto al incendio que se desató en un apartamento de un edificio en Tver que provocó la muerte de una persona, este se debió a una explosión de gas, según las conclusiones preliminares de expertos", indicó en Telegram . Señaló que en un principio del accidente fue atribuido al impacto de un dron debido a que coincidió con el derribo. Esta mañana Koroliov infomó de la muerte de un civil en la ciudad, ubicada unos cien kilómetros al noroeste de Moscú y a más de 700 kilómetros de la frontera con Ucrania.

Rusia lanza 61 drones durante la noche, de los que Ucrania neutraliza 53 Rusia lanzó anoche contra Ucrania 61 aparatos aéreos no tripulados, de los que las fuerzas de defensa ucranianas lograron derribar o neutralizar 53, informó este martes la Fuerza Aérea ucraniana, que reportó impactos de ocho drones en seis localizaciones. El comunicado precisa que las fuerzas rusas lanzaron desde las 18.00 horas del lunes y durante la noche 61 drones Shahed, Gerbera y de otros tipos desde las direcciones rusas de Mílerovo, Kursk y Oriol y desde el territorio ucraniano ocupado de Donetsk. Alrededor de 40 de los drones eran Shahed, agrega el reporte publicado en Telegram. Hasta las 08.30 horas del martes, la defensa antiaérea derribó o neutralizó 53 de esos aparatos no tripulados enemigos en el norte, centro y este del país.

Rusia cifra en cerca de 130 los drones ucranianos interceptados durante las últimas horas Las autoridades de Rusia han anunciado este martes el derribo de cerca de 130 drones lanzados por el Ejército de Ucrania durante las últimas horas en el marco de la guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas o daños. El Ministerio de Defensa ruso ha especificado en un comunicado en su cuenta en Telegram que los sistemas de defensa aérea han destruido un total de 129 aparatos aéreos no tripulados, entre ellos 29 en la región de Briansk y 15 en Bélgorod, a los que se suman trece en Yaroslavl y diez en Nóvgorod.