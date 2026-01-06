El 6703, primer premio del Niño, repartido en más de 50 ciudades de toda España, 11 en Catalunya

El sorteo de la Lotería del Niño ha sido este año generoso con toda la geografía española, especialmente el primer premio, muy repartido, que ha salpicado a más de 50 ciudades, 11 de ellas en Catalunya, una de las comunidades más agraciadas. Administraciones de Terrassa, Mataró, Barcelona, Cornellà de Llobregat, El Prat de Llobregat, Rubí, Mollet del Vallès, Sant Pere de Ribes, Castelldefels, Sabadell y Salou han vendido décimos del número 06703, dotado con 2.000.000 de euros a la serie, lo que supone 200.000 euros por décimo. El segundo premio, valorado en 75.000 euros por décimo, ha sido el 45875 y se ha vendido en Barcelona y en O Porriño (Pontevedra), Las Cabañuelas (Almería), Aranjuez y Madrid. El tercer premio, con el número 32615, ha pasado de largo de Catalunya y ha tocado en Burgos y Granada.

Entre la cincuentena de municios agraciados con el Gordo, una veintena en la Comunidad Valenciana, empezando por Paiporta, que aún arrastra las secuelas de la dana de 2024. En la Comunidad de Madrid, ha sido vendido en la capital y en Alcalá de Henares, Parla, San Lorenzo de El Escorial y El Álamo. Cantabria ha sido la única comunidad de España en la que el Gordo ha pasado de largo.

Primer premio de la Lotería del Niño en Catalunya

En cuanto el segundo premio, en Barcelona el 48.875 se ha vendido en una administración del barrio del Eixample, que ha repartido 3.750.000 euros al vender 5 series del número agraciado, el 45.875. Según explicaba Waldo, un empleado del puesto de lotería, las cinco series del número se han vendido por ventanilla a personas individuales por lo que cree que estará muy distribuido por el barrio.

La administración, situada en el número 160 de la calle Sicilia, lleva abierta tres años y hasta ahora no había dado ningún premio de los más importantes de Navidad o Reyes, aunque sí del Euromillón.

Ventas de 864 millones de euros

Las ventas del sorteo de este año han aumentado un 1,24 % respecto a 2025, según los datos provisionales facilitados por Loterías y Apuestas del Estado, que cifra esa facturación en 864,6 millones de euros. Se trata del quinto incremento consecutivo desde 2021, cuando las ventas cayeron un 1,03 % a causa de la pandemia. En 2022 volvieron a crecer, un 2,36 %; en 2023 subieron un 6,8 %, en 2024 un 5,45 % y el año pasado un 2,11 % hasta los 854 millones.

La media nacional del gasto por habitante se situó en 17,6 euros, muy similar al año pasado (17,7). Por comunidades autónomas, Castilla y León se sitúa en cabeza con 30,29 euros por habitante, casi a la par con Asturias (30,27 euros). A la cola se sitúa de nuevo Baleares, con 9,64 euros por habitante, además de Melilla (4,36) y Ceuta (4,68). Por provincias, el gasto más elevado se sitúa en Soria, con 53,72 euros por habitante, seguida de León (38 euros), Burgos (33,20) y Palencia (32,87).

Por lo que respecta a Catalunya, el gasto en el Niño ha sido de 92,691 millones de euros, un 0,69% menos que el año pasado. Se trata de un descenso prácticamente igual al registrado el año anterior. Este año, el gasto por habitante ha sido de 11,41 euros. El año pasado, el gasto en Catalunya fue de 93,332 millones y el gasto por habitante se situó en 11,80 euros.

Por demarcaciones, Barcelona ha gastado 65,704 millones de euros, un 0,41% menos que el año pasado, y el gasto por habitante ha sido de 11,02 euros. Lleida ha gastado 9,6 millones, con un gasto por habitante de 20,9 euros, inflado por las ventas en La Bruixa d’Or de Sort. En el caso de Girona, han sido 8,5 millones y 10,32 euros por habitante. Tarragona es la que menos ha gastado en el sorteo, con 8,7 millones y 10,05 euros por habitante.

¿Qué premio reparte el Primer Premio del Sorteo del Niño 2026?

El primer premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería del Niño está dotado con 2 millones de euros a la serie, es decir, 200.000 euros por cada décimo premiado.

¿Dónde ha tocado el Primer Premio del Sorteo del Niño 2026?

El número 06703 ha sido consignado en Benavente (Zamora), Mataró (Maresme), Terrassa, Marín (Pontevedra), Belicena (Granada), Riogordo (Málaga), Cintruénigo (Navarra), Pamplona, Villares de la Reina (Salamanca), Madrid, Barcelona, San Sebastián, Úbeda (Jaén), Málaga, Quart de Poblet (València), Castelló de Rugat (València), Bilbao, Zaragoza, Cornellà de Llobregat, El Prat de Llobregat, Manises, Benasque, Oiartzun (Guipúzcoa), Segovia, Vitoria, Motilla del Palancar (Cuenca), Guadiana (Badajoz), Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), Moral de Calatrava (Ciudad Real), Tacoronte, Madrigueras (Albacete), San Pedro (Albacete), Rubí, Astorga (León), O Porriño (Pontevedra), Santa Cruz de Tenerife, Alfafar (València), Valladolid, Escaldes-Engordany, Albacete, Tobarra (Albacete), Dènia (Alicante), San Juan de Alicante, Benidorm, San Vicente del Raspeig (Alicante), Alicante, San Miguel de Salinas (Alicante), Tabernas (Almería), Campohermoso (Almería), Roquetas del Mar (Almería), Dalías (Almería), Avilés, Colloto (Asturias), Fontiveros (Ávila), Almendralejo (Badajoz), Azuaga (Badajoz), Sóller (Baleares), Mollet del Vallès, Les Roquetes (Barcelona), Castelldefels, Sabadell, Jerez de la Frontera, Algeciras, Cádiz, Burriana (Castellón), Onda (Castellón), Benicasim, Castellón de la Plana, Alcora (Castellón), Villanueva del Duque (Córdoba), Cardeña (Córdoba), Zas (Coruña), Cuenca, Guadalajara, Sigüenza (Guadalajara), Salobreña (Granada), As Pontes de García Rodríguez (Coruña).

Comprobar números de la Lotería del Niño 2026

EL PERIÓDICO dispone de un comprobador de décimos de la Lotería del Niño 2026 para que puedas saber al instante si tu número tiene premio