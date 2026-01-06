Comprobar Lotería del Niño 2026, en directo: lista de números premiados, terminaciones y extracciones del sorteo de Reyes

El Sorteo Extraordinario de la Lotería del Niño 2026 reparte este martes, 6 de enero, un total de 770 millones de euros en premios, el primero de ellos dotado con 2 millones de euros a la serie, es decir, 200.000 euros al décimo agraciado.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con las últimas noticias del Sorteo del Niño 2026

De Pontevedra a Málaga, de Mataró a Jérez de la Frontera El Niño ha repartido felicidad por toda España: Jerez de la Frontera, Mataró, Cuenca, Astorga... Los 200.000 euros por décimo que cobrarán los poseedores del 06703 se distribuyen por todo el país. El segundo premio, el 45875, y el tercero, el 32615, han sido más concentrados.

200.000 euros por décimo en más de medio centenar de ciudades El primer premio, el 06703, consta de 200.000 por décimo. Ha tocado en más de 50 ciudades y ha habido mucha venta por internet. Además de la decena de localidades catalanas, en la Comunidad Valenciana se ha repartido el premio en localidades como Alfafar y otras del área metropolitana de la capital del Turia, muchas de ellas aún recuperándose de la dana de hace algo más de un año.

Premio muy repartido El primer premio del sorteo del Niño, que este 2026 ha recaído en el 06703, ha sido muy repartido. En Catalunya ha tocado en Terrassa, Mataró, Barcelona, El Prat, Cornellà, Rubí, Mollet, Les Roquetes, Castelldefels, Sabadell, Tarragona y Salou.

El primer premio 6.703, el primer premio del sorteo del Niño.

El segundo premio Es el número 45.875. Ha caído en varios puntos, entre ellos, en Barcelona.

Tercer premio El 32.615. En Burgos y Granada.

Extracciones de 4 cifras Son las más importantes.

Recordamos los premios En total, se reparten 770 millones de euros, con tres premios principales: Primer premio: 200.000 euros por décimo. Segundo premio: 75.000 euros por décimo. Tercer premio: 25.000 euros por décimo

Colofón de las fiestas La media del gasto por habitante se sitúa en España en 17,6 euros, muy similar al año pasado (17,7). Por comunidades autónomas, Castilla y León se sitúa en cabeza con 30,29 euros por habitante, casi a la par con Asturias (30,27 euros). El sorteo extraordinario del Niño pone fin este 6 de enero a las fiestas navideñas con el reparto de 770 millones de euros y un primer premio de dos millones por serie (200.000 euros al décimo). EFE