DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

Israel mantiene detenidos a 1.287 gazatíes sin juicio penal ordinario

A pesar del alto el fuego, Israel continúa deteniendo a 1.287 gazatíes, incluidos 41 arrestados tras el alto el fuego, bajo la extensión de una ley de emergencia para situaciones de conflicto armado, informó el Comité Público Contra la Tortura en Israel (PCATI) este martes. PCATI, que ha utilizado datos oficiales del Gobierno israelí para su recuento, se refiere a la 'Ley de Encarcelamiento de Combatientes Ilegales', que regula la detención de supuestos milicianos palestinos. Israel creó esta "categoría legal" inexistente en el derecho internacional con la que niega a palestinos sus derechos como prisioneros de guerra. La última enmienda de esta ley contempla 25 días de plazo para emitir una orden de detención permanente, 40 días para su revisión judicial y 25 sin comunicación de los reos con sus abogados. "Los expedientes indican que los arrestos han continuado a pesar de la tregua (del 10 de octubre en Gaza) y que se han ampliado las facultades de detención de emergencia, lo que permite el encarcelamiento continuo en condiciones que las organizaciones de derechos humanos describen como abusivas e ilegales", expresó PCATI en un comunicado hoy.