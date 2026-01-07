DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

En Directo
Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, los rehenes israelís fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.
Ejército israelí justifica redada en universidad palestina por "incitación al terrorismo"
El Ejército israelí justificó su redada este martes en la Universidad de Birzeit (Ramala, Cisjordania ocupada), en la que un total de 11 alumnos resultaron heridos, alegando que se produjo una "concentración en apoyo e incitación al terrorismo". Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) accedieron este martes al campus principal de la Universidad de Birzeit para detener una protesta solidaria por presos palestinos dejando cinco estudiantes heridos con munición real, informó la Media Luna Roja Palestina. Esta organización atendió también otros 4 heridos por inhalación de gas lacrimógeno y dos más por lesiones tras caídas, elevando la cifra total a 11 personas damnificadas. Al inicio de la concentración, fuerzas de las FDI y la Policía Fronteriza de Israel se desplegaron en la zona de la Universidad, utilizaron medios antidisturbios y dispersaron la concentración, dijo el Ejército israelí en un comunicado.
Israel mantiene detenidos a 1.287 gazatíes sin juicio penal ordinario
A pesar del alto el fuego, Israel continúa deteniendo a 1.287 gazatíes, incluidos 41 arrestados tras el alto el fuego, bajo la extensión de una ley de emergencia para situaciones de conflicto armado, informó el Comité Público Contra la Tortura en Israel (PCATI) este martes. PCATI, que ha utilizado datos oficiales del Gobierno israelí para su recuento, se refiere a la 'Ley de Encarcelamiento de Combatientes Ilegales', que regula la detención de supuestos milicianos palestinos. Israel creó esta "categoría legal" inexistente en el derecho internacional con la que niega a palestinos sus derechos como prisioneros de guerra. La última enmienda de esta ley contempla 25 días de plazo para emitir una orden de detención permanente, 40 días para su revisión judicial y 25 sin comunicación de los reos con sus abogados. "Los expedientes indican que los arrestos han continuado a pesar de la tregua (del 10 de octubre en Gaza) y que se han ampliado las facultades de detención de emergencia, lo que permite el encarcelamiento continuo en condiciones que las organizaciones de derechos humanos describen como abusivas e ilegales", expresó PCATI en un comunicado hoy.
Un muerto y 3 heridos en atropello de autobús en Jerusalén durante protesta ultraortodoxa
Un joven de 18 años murió y otras tres personas resultaron heridas después de que un autobús atropellara a manifestantes judíos ultraortodoxos durante una protesta masiva en Jerusalén, informó este martes Magen David Adom (MDA, la Estrella de David Roja) en Israel. El conductor fue arrestado y declaró a la Policía que intentaba abandonar la zona abarrotada de manifestantes que le bloqueaban el paso, informaron medios locales, que señalan que el caso está bajo investigación. Dos de los tres heridos tienen 14 y 17 años, de acuerdo con el MDA. "Recibimos un informe de varios peatones atropellados por un autobús durante una protesta. Al llegar al lugar, presenciamos una escena espantosa: había mucha conmoción y un joven de unos 18 años quedó atrapado debajo del autobús. Le realizamos exámenes médicos y lo vimos sin pulso, sin respiración", dijo el técnico de emergencias Eli Eisenbach, de MDA, en un comunicado.
Al menos cinco heridos en la Universidad de Birzeit de Ramala por disparos israelís
El Ejército israelí accedió este martes al campus principal de la Universidad de Birzeit, en la ciudad palestina de Ramala, para detener una protesta solidaria por presos palestinos dejando cinco estudiantes heridos con munición real, informó la Media Luna Roja Palestina. Esta organización recuenta también otros 4 heridos por inhalación de gas lacrimógeno y dos más por lesiones tras caídas, elevando la cifra total a 11 personas damnificadas.
El Ejército de Israel mata a un palestino en el sur de Gaza pese al alto el fuego en vigor desde octubre
El Ejército de Israel ha matado este martes a un palestino en la ciudad de Jan Yunis, situada en el sur de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego en vigor desde octubre a raíz del acuerdo con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para el enclave. Fuentes del Servicio de Ambulancias y Emergencias de Gaza han confirmado que el hombre ha sido tiroteado por las tropas israelíes en un área en el este de la ciudad, según el diario palestino 'Filastin', sin que el Ejército de Israel se haya pronunciado por ahora sobre este nuevo suceso.
Líbano acusa a Israel de intentar "frustrar" con sus ataques los esfuerzos para consolidar el alto el fuego
El presidente de Líbano, Joseph Aoun, ha denunciado este martes la última oleada de bombardeos ejecutada por el Ejército de Israel contra puntos en el sur y el este del país, y ha acusado al país vecino de intentar "frustrar" los esfuerzos para abordar el conflicto y poner fin a la violencia. Aoun ha indicado que los ataques, uno de los cuales alcanzó un edificio en la ciudad de Sidón, "plantean numerosas dudas", debido a que fueron lanzados antes de una reunión el miércoles del mecanismo de supervisión del acuerdo de alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024, "cuyo objetivo es detener las hostilidades y debatir medidas prácticas para restablecer la seguridad y la estabilidad en el sur".
La Asociación de Prensa Extranjera responderá al Supremo israelí por el continuo veto a la entrada en Gaza
La Asociación de Prensa Extranjera (APF) anunció este martes que presentará "una respuesta contundente" ante el Tribunal Supremo israelí "en los próximos días", después de que la Fiscalía del Estado de Israel defendiera el domingo ante el Alto Tribunal que se mantenga el veto a la entrada de periodistas en Gaza. "La APF confía en que el tribunal impartirá justicia ante la continua violación de los principios fundamentales de la libertad de expresión, el derecho del público a la información y la libertad de prensa", ahonda el organismo, que engloba a periodistas que trabajan para la prensa extranjera en Israel y en los territorios palestinos, en un comunicado.
Irán reconoce al menos 29 muertos desde el inicio de las protestas en Irán
Al menos 29 personas han fallecido desde el inicio de las manifestaciones y protestas que se han producido en varias provincias de Irán debido al deterioro de la situación económica y la crisis energética, según organizaciones de derechos humanos. La asociación de defensa de los derechos humanos HRANA, con sede en Estados Unidos, ha informado de que en los siete primeros días de protestas se han contabilizado 29 muertes y 1.203 detenciones.
Francia y Siria abordan la necesidad de que Damasco alcance acuerdos de seguridad con Israel
Los ministros de Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, y de Siria, Asad al Shaibani, abordaron este lunes en París la "necesidad" de que Damasco alcance "acuerdos de seguridad" con Israel en el sur del país. En su encuentro en París, Barrot y Al Shaibani, "destacaron la importancia de trabajar por el restablecimiento de una Siria estable, unificada y soberana" y, en este sentido, "abordaron la necesidad de alcanzar acuerdos de seguridad con Israel en el sur de Siria", según manifestó el Ministerio de Exteriores francés en un comunicado. Siria confirmó que una delegación encabezada por Al Shaibani, participó hoy en París en una nueva ronda de negociaciones con la parte israelí, mediada por Estados Unidos, para abordar la retirada de las fuerzas israelíes de posiciones ocupadas en el país árabe, informó la agencia oficial de noticias siria, SANA.
Palestina abre su primera embajada en Reino Unido tras el reconocimiento de su Estado
La primera embajada del Estado de Palestina en el Reino Unido fue inaugurada hoy en la capital británica tras el reconocimiento británico al Estado palestino el pasado mes de septiembre, en línea con varios países europeos. La sede diplomática, en el barrio de Hammersmith (oeste de Londres), se encuentra en el mismo local en que estaba la anterior Misión de Palestina, que adquiere ahora un rango superior en su interlocución con el Estado británico. El embajador Husam Zomlot, que descubrió una placa que identifica la nueva embajada, tomó la palabra para subrayar que el acto no se limitaba a un mero cambio de nombre o placa, pues este nuevo estatus "representa una prueba de que nuestra identidad no puede negarse, ni nuestra presencia puede borrarse". Y aunque Palestina "vive ahora sus horas más oscuras" -dijo- la nueva embajada significa en cierto modo "una promesa, la promesa de un Estado palestino de justicia para nuestro pueblo".e el
