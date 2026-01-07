Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Comprobar Lotería del Niño 2026VenezuelaEva GolingerAlquiler trasterosMorosidadBarcelonaBadalonaAlexa+Frío CatalunyaMickey RourkeBarça
instagramlinkedin

En Directo

Al minuto

DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

Directo Ucrania | La guerra, al minuto

Hamás confirma la muerte de un alto comandante en Gaza en el bombardeo israelí del sábado

Hamás confirma la muerte de un alto comandante en Gaza en el bombardeo israelí del sábado

Hamás confirma la muerte de un alto comandante en Gaza en el bombardeo israelí del sábado / EFE

Eduardo López Alonso

Montse Martínez

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, los rehenes israelís fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Grecia cierra temporalmente su espacio aéreo por problemas en los sistemas de control del tráfico
  2. Ciudadanos venezolanos desafían el toque de queda para hacer colas en supermercados y farmacias
  3. Von der Leyen dice que España 'ha enriquecido a Europa' en el 40 aniversario de su llegada a la UE
  4. ¿Qué han dicho Rusia y China tras el ataque de EEUU a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro?
  5. Estados Unidos bombardea Venezuela y captura a Nicolás Maduro
  6. Buena suerte y que Dios os proteja': la captura de Maduro contada por Trump y sus militares
  7. Última hora del incendio en la estación de esquí suiza de Crans-Montana: 40 muertos confirmados y 115 heridos, la mayoría graves
  8. La primera imagen de Nicolás Maduro tras ser capturado por Estados Unidos

La nueva líder de Venezuela ungida por Trump era también la favorita de la CIA y las petroleras

Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

DIRECTO | Trump exige a Venezuela que ponga fin a las relaciones con China y Rusia, según ABC

DIRECTO | Trump exige a Venezuela que ponga fin a las relaciones con China y Rusia, según ABC

Delcy Rodríguez asegura que no existe un "agente externo" que gobierne Venezuela

Delcy Rodríguez asegura que no existe un "agente externo" que gobierne Venezuela

Eva Golinger, abogada experta en el chavismo: “Trump operó sobre una traición: en la seguridad de Maduro y en un pacto para mantener el Gobierno bolivariano”

Eva Golinger, abogada experta en el chavismo: “Trump operó sobre una traición: en la seguridad de Maduro y en un pacto para mantener el Gobierno bolivariano”

La Casa Blanca confirma que baraja el uso del Ejército entre sus "opciones" para hacerse con Groenlandia

EEUU captura a Maduro, en directo | La Casa Blanca confirma que baraja el uso del Ejército entre sus "opciones" para hacerse con Groenlandia

EEUU captura a Maduro, en directo | La Casa Blanca confirma que baraja el uso del Ejército entre sus "opciones" para hacerse con Groenlandia