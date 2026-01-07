Mercè Torrentallé, presidenta de las entidades de Salud Mental: "Hemos hecho camino, pero ahora falta que la juventud se implique"

Querría hablar de todos los avances que hemos conseguido estos años, y de todas las insuficiencias que todavía nos quedan en relación con la salud mental. Pero esto lo podéis consultar en las redes sociales. Hoy prefiero explicaros la evolución de la problemática en primera persona. Hace 27 años debuté con un problema grave de salud mental. No conocía el tema ni me informaron al respecto.

Tras hacerlo público, se puso en contacto conmigo Marta Domènech, de la Asociación Ondara Sió, de Cervera. Y me hizo conocer que podría tener apoyo y me invitó a mí y a mi difundo marido a participar en una jornada del Día Mundial de la Salud Mental en Barcelona. Descubrí que no estábamos solos y que la red luchaba por nuestros derechos y para superar nuestras dificultades.

Hoy, siguiendo el ejemplo de Marta y de Ondara Sió, tengo el honor de representar a casi 100 asociaciones, en Salud Mental Catalunya, que luchan por romper el estigma y por la mejora de la calidad de vida de las personas con problemas de salud mental y de sus familias.

Hemos pasado momentos duros, hay mucho estigma y discriminación, pero en estos años también hemos vivido cambios desde la percepción de que no somos bichos raros sino que la salud mental tiene que ver con todos estatus y sectores de la sociedad. Y la percepción del estigma está cambiando en el mundo de la comunicación.

Ya sé que queda muchísimo trabajo por hacer, en todos los aspectos. El primer paso es tomar conciencia

Estamos luchando. Ya sé que queda muchísimo trabajo por hacer, en todos los aspectos: políticos, sociales, económicos... en vivienda, derechos, trabajo, salud, derecho sociales, etcétera. El primer paso es tomar conciencia y después ver dónde podemos incidir, según nuestras capacidades.

¿Somos poco contundentes?

Probablemente muchos de vosotros pensaréis que somos poco contundentes. Y quizás tenéis razón. Podemos pensar en un paso brusco y contundente, pero no sería efectivo si antes no cambiáramos la conciencia de la sociedad. Yo ya soy mayor, tengo más de 66 años y a veces me falta el impulso de la juventud.

Juntos hemos hecho camino, pero ahora falta que esta juventud, que es noble e inquieta, de lo mejor de sí misma y se implique en iniciativas renovadoras y valientes para que haya una mejor calidad de vida de las personas con problemas de salud mental y sus familias. Hemos pasado del tabú a hablar, ahora toca pasar de hablar a los hechos. Y necesitamos manos. Necesitamos la fuerza de la juventud, junto a la experiencia de las personas mayores.

Necesitamos que los jóvenes deis lo mejor de vosotros. Ya sabemos que todo en un día no se puede cambiar, pero os animo a no desfallecer. Un mundo mejor es posible y toda gota de esperanza puede ayudar a que un compañero, un amigo, un familiar se sienta un poco mejor. Esta es la recompensa del voluntariado y el activismo.

Salut Mental Catalunya intenta ser un instrumento de paz interior y por esto todos compartimos la idea de tener una sociedad sin estigma, comunitaria y respetuosa con los derechos de todos y todas y acoger a las personas en circunstancias difíciles.

Nuestra lucha por la salud mental es hacer que la sociedad sea más humana, más digna e inclusiva. Esto es en beneficio de todos y todas, de todas las edades. Y en todas las circunstancias de la vida. Gracias a todos y a todas por el camino que habéis hecho, el que hacéis y el que haremos, por un mundo más digno e inclusivo. ¡Feliz año, con fuerza y esperanza!

Mercè Torrentallé, Presidenta de la Federació Salut Mental Catalunya