El planazo navideño para los días 27, 28 y 29 de diciembre en Vilanova i la Geltrú: un mundo de magia, juego e ilusión para toda la familia

Las luces de Navidad ya hace días que iluminan los pueblos y las ciudades de Catalunya con ese ambiente mágico que solo estas fechas y sus tradiciones pueden lograr. Es un momento de comunión con todos nuestros seres queridos. Las cenas y las comidas que, en muchos casos ya comenzaron con las archiconocidas citas laborales, se irán sucediendo una tras otra. Y no solo eso, desde el puente de la Purísima los planes navideños inundan las agendas de actividades de muchos municipios. En este contexto, el parc de la Quadra d’Enveja de Vilanova i la Geltrú se convertirá los días 27, 28 y 29 de diciembre en un espacio mágico.

La primera edición del Parc de Nadal CARAM —siglas de Central d'Activitats Reials i Afers Màgics— es una propuesta lúdica y cultural. Durante tres días, el espacio se transformará en un escenario abierto a las familias con una programación que combina espectáculos, talleres, juegos y diferentes instalaciones artísticas. Su singularidad: se trata de propuestas que fomentan el juego colaborativo y la imaginación, alejadas del mundo digital tan presente en el día a día.

Cartel del Parc de Nadal Caram con ilustraciones de Sebastià Serra / Cedida

Un parque de Navidad para explorar con los cinco sentidos

El visitante accederá al recinto por el carrer Bailèn, donde una gran portalada actuará como frontera simbólica con el mundo exterior. En la glorieta central, habrá unos personajes que entregarán un pasaporte mágico que se irá sellando al completar actividades.

La entrada será libre, aunque con control de aforo. El Parc de Nadal CARAM se organizará en torno a tres grandes zonas —Jugar, Sentir e Imaginar— a las que se accederá a través de tres portales mágicos. Cada una de ellas con diferentes actividades: desde talleres de circo hasta instalaciones sensoriales o espectáculos de creación contemporánea.

En la zona Jugar, los visitantes se encontrarán propuestas de juego como elemento socializador. Habrá espacios para saltar o talleres para construir juguetes reciclados, entre otros. La zona Sentir explora los sentidos y la percepción. Habrá un bosque sonoro con instrumentos hechos a partir de tubos, un laberinto de luces y sombras vinculado al universo de Palmira —la “guardiana de la llum”—. En la zona Imaginar, la programación escénica es la gran protagonista con diferentes espectáculos de calidad y con valores para todas las edades.

La oferta se completa con un espacio de picnic con oferta de restauración, churros, creps y bocadillos, pensado para que las familias permanezcan dentro del recinto sin prisas.

Eliseu, el cartero real / Cedida

Palmira y Eliseu, figuras propias para un relato propio

Vilanova i la Geltrú tiene a sus propios personajes navideños: Palmira, la emisaria de la luz, Eliseu, el cartero real. Ambos han soñado este espacio lúdico y artístico que prioriza el juego compartido, la imaginación y los valores humanos, alejándose de la lógica consumista habitual en estas fechas. “El Parque de Navidad CARAM es un paso más en este relato colectivo que cada año culmina la noche de Reyes con la gran cabalgata de la ciudad”, explican.