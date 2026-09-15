Vivir en una casa heredada
Los herederos podrán reclamar una compensación económica si uno de los hermanos ocupa la vivienda familiar sin permiso
La disputa por el uso exclusivo de la casa familiar obliga a los herederos a elegir entre dos opciones: alcanzar un acuerdo amistoso para repartir los beneficios o iniciar un procedimiento judicial para recuperar la posesión
Lucía Menéndez, abogada: "Grabar una conversación puede ayudarte como prueba, pero también puede meterte en un problema"
Cuando los padres fallecen y dejan una vivienda en herencia, hay veces en las que uno de los hermanos sigue residiendo en la casa familiar, sin avisar al resto de herederos.
Esta suele ser una práctica habitual, ya que este hermano siempre ha vivido allí o el resto de herederos no le da demasiada importancia a ello.
Sin embargo, lo que no muchos saben es que pueden reclamar una compensación económica a este hermano por estar usando la vivienda él solo, puesto que el resto también ha heredado el inmueble.
Un heredero ocupa la vivienda sin el permiso del resto
Según asegura Lucía Menéndez, abogada y experta en herencias, cuando varios hermanos heredan una vivienda, "todos tienen derecho o a utilizarla o a venderla para repartir el dinero".
Ahora bien, el gran problema surge cuando uno de los herederos decide instalarse en la casa, impidiendo que el resto pueda utilizar un bien que les pertenece.
Si nos encontramos en un caso así, la primera opción sería comunicar al ocupante que debe pagar una compensación económica, puesto que está utilizando un bien para su uso exclusivo.
Cómo podemos actuar si no se llega a un acuerdo
Por otra parte, si el heredero se niega a alcanzar un acuerdo, ya sea pagando una renta mensual o dejando que el resto de hermanos acceda a la vivienda, solo queda una opción: la vía judicial.
En este caso, a falta de una solución pacífica y rápida entre los herederos, las personas afectadas pueden reclamar su derecho al inmueble, mediante un procedimiento judicial.
Con todo ello, si uno de tus hermanos está viviendo de forma gratuita en la vivienda heredada, lo más recomendable sería mostrar cuanto antes tu incomodidad con la situación. De esta forma, "antes podrás buscar una solución y solicitar una indemnización por ese uso".
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