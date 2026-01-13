Sánchez y Feijóo pugnan por Catalunya

Que Sánchez tiene un interés relativo por lo que pueda pasarle al PSOE en el carrusel de elecciones autonómicas programadas por el PP para desgastarle es de sobra conocido. La estrategia de enviar a medio Consejo de Ministros a los territorios tiene que ver más con mantener el PSOE alineado con Moncloa que con la convicción de que tenga posibilidades de recuperar el poder autonómico perdido.

El objetivo indisimulado de Sánchez es llegar con opciones a las próximas generales. Por eso es aventurado sostener que, al pactar una nueva financiación autonómica con ERC a espaldas del resto de comunidades, haya sacrificado las pocas opciones de Montero, Alegría o Martínez en Andalucía, Aragón y Castilla y León únicamente para facilitar que Illa tenga presupuestos y gobierne con comodidad. Sánchez ha hecho algo más en línea con su personalidad: mover las fichas pensando en conservar el apoyo de Catalunya ante la futura batalla de las generales.

La explicación está en la aritmética electoral de 2023. El PP fue la primera fuerza con 137 escaños frente a 121 del PSOE: una ventaja de solo 16 diputados que, a la postre, resultó insuficiente para Feijóo porque el excelente resultado del PSOE en Catalunya -donde, gracias al PSC, obtuvo un diferencial de 13 escaños- permitió a Sánchez sumar con la izquierda y los nacionalistas. Los buenos resultados del PP en Madrid (seis escaños sobre el PSOE), Andalucía (cuatro) o la Comunidad Valenciana (dos) fueron estériles.

De ahí que Sánchez necesite cebar el granero de votos catalán y Feijóo no se quede atrás y haya puesto en marcha un ‘plan Catalunya’. Para ser presidente, el líder del PP necesita reducir ese diferencial que le separa del PSOE. Las estrategias de Sánchez y de Feijóo coinciden en la relevancia de Catalunya: el primero, con su política de apaciguamiento tras el 'procés' y el caramelo de la financiación; el segundo, con sus propuestas sobre vivienda e inmigración, dos de los asuntos que más preocupan a los catalanes

Sánchez busca en Catalunya una nueva oportunidad; Feijóo, impedirla.