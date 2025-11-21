Fallo (contra los periodistas también)

Jueces circunspectos miraban a los celajes cuando el presidente del Supremo reprendía a los periodistas que se iban del guion. Ahora han firmado su sentencia contra el fiscal general del Estado. El fiscal es culpable. Tiene que pagar por ello, dinero y no tan solo. La sentencia se envuelve en estupor y en preguntas. Es también un bofetón contra los colegas de esta profesión que dijeron lo que habían vivido como informadores y que no casa con lo que ha dictado el supremo. Los periodistas vieron con sus ojos la realidad antes que el fiscal, pero este se lleva la culpa. La historia, claro, dará mucho que hablar, lo da ya. ¿La historia lo absolverá?

Este es un escándalo que los ganadores han recibido con regocijo. Otros, aquellos periodistas, el acusado, muchísima gente, lo han tomado con un estupor que va en aumento. Ha sido, claro, un rapapolvo ilimitado contra el fiscal, pero a los periodistas les ha tocado una china en su historia: lo que ellos vieron, y contaron, no ha sido tomado en cuenta.

Han ganado los otros, los que ahora triunfan, los que, como MAR, inventaron lo que podría ser y que no era pero que ahora resulta que es. El fiscal aparecía en el juicio atemorizado, despojado ya de su toga, como si estuviera señalado por un dedo público y por otro dedo: el de quienes lo iban a condenar, sus colegas, precisamente.

Grave asunto que solo se puede tomar como un compás de espera que depende de distintas estancias, nacionales e internacionales. El periodismo, representado en este proceso como parte de los que vivieron de veras la historia, tiene mucho que decir, y ya lo dice. No es un hecho sin importancia para los que hemos vivido pendientes de lo que dijeran los jueces también acerca de este oficio. Y aún no se sabe, claro, porque la sentencia no está escrita, sino prescrita. Pero es evidente que, si la Sala dijo ya que ganó MAR, por así decirlo, no cabe duda de que los que fueron allí con sus razones se sentirán ahora víctimas de una grave fe de errores. Y no debe ser así, porque en primer lugar explicaron, con unanimidad, que ellos supieron antes que el fiscal condenado aquello por lo que ahora es reo este servidor público.