Anna Balletbò: el huracán de la conciencia y el compromiso
Era una fuerza de la naturaleza cuya energía solo era comparable a la claridad de sus convicciones
Muere a los 81 años Anna Balletbò, exdirigente del PSC
Se ha ido un torbellino de la política y el periodismo, una mujer que dejó una huella indeleble en la historia reciente de España y Catalunya. Anna Balletbò Puig (1943-2025), periodista, política y abogada, no era de las que pasaban desapercibida. Era, en sí misma, un estruendo, una fuerza de la naturaleza cuya energía solo era comparable a la claridad de sus convicciones.
La conocí, de manera memorable, en el primer Foro La Toja. Recuerdo su llegada: un auténtico huracán que irrumpió en el comedor, apenas con el tiempo justo para alcanzar la inauguración real de aquella primera edición. Desde ese instante, nació una amistad entrañable, profunda, de esas que el tiempo no hace más que afianzar.
Anna representaba lo que me gusta llamar la «izquierda frecuentable», una figura transparente, absolutamente comprometida e implicada con sus ideales.
Al repasar su currículum, se comprende que su vida no fue solo una trayectoria individual, sino un capítulo fundamental en la historia de la democracia española. Desde 1979 hasta el 2000, su escaño en el Congreso de los Diputados por el Partit dels Socialistes de Catalunya fue un faro de compromiso. Su geografía personal era global, pero sus iniciativas reflejaban una Catalunya compleja: con denominación de origen, española y universal. Una Catalunya inspirada por el espíritu de la monarquía parlamentaria, aquella que tanto admiraba en la figura de Olof Palme, cuya Fundación Internacional presidía desde 2002.
Anna era estruendosa, sí, pero no en un sentido vacuo. Era un torbellino de verbo y acción, con un sentido del humor tan estridente como sus carcajadas, que llenaban cualquier espacio. Era de esas pocas personas que te exigían una escucha activa, pues lo difícil con ella era conseguir el uso de la palabra; su caudal de ideas y pasión era inagotable. Sin embargo, cuando lograbas conversar en ese diálogo intenso, lo que emergía era puro corazón, pura proximidad. En su teléfono, y en su voluntad de ayuda y participación, estábamos todos: a escala nacional e internacional. Pocas personas tan predispuestas y tan cercanas en el panorama público.
La emoción de escribir estas líneas se produce tras la llamada de Jordi Alberich, un amigo común, un ser cunqueiruano y excepcional que también compartía esa amistad con Anna.
Anna Balletbò fue un huracán necesario. Un huracán de conciencia que, aunque nos deja con el estruendo del silencio, perdura en el eco de su compromiso.
Suscríbete para seguir leyendo
- La OCU analiza 91 aguas embotelladas y su veredicto es claro: la mejor opción es también la más barata
- El patrimonio de Juan del Val: empresas, un chalé de lujo y un gran éxito literario
- Bajar las pensiones a toda costa
- Hacienda tiene pendiente desde enero que los autónomos que ingresan hasta 85.000 euros puedan excluir el IVA en sus facturas
- Una concejala socialista de Sant Sadurni d'Anoia pide el indulto para evitar que la separen de sus hijas
- Científicos españoles dan con la clave del cometa 3I/ATLAS: lo identifican como una 'cápsula del tiempo primordial
- Denuncian a Antonio Pelayo, sacerdote y corresponsal de Antena 3 en Roma, por supuesta agresión sexual a un periodista tras la muerte del Papa Francisco
- Andy Morales recibe el galardón a la trayectoria en los Premios Latino tras el final de Andy y Lucas y pone fecha a su debut en solitario