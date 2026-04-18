Volver a leer sin distracciones: miles de historias en la palma de la mano

Se acerca Sant Jordi, ese día que llena Catalunya de orgullo y en el que obsequiar un libro a las personas queridas es una tradición incuestionable. Pero, ¿y si este año el concepto de libro cambiara un poco? ¿Y si se pudiera regalar no solo una historia, sino miles? Sin peso, sin espacio y sin límites.

Durante muchos años, tener muchos libros significaba estanterías llenas, mudanzas complicadas y elegir solo uno para llevar encima. Hoy, la lectura evoluciona: un eReader Kobo permite llevar toda una biblioteca en un dispositivo ligero y portátil, que cabe en cualquier bolso y acompaña en cualquier momento del día.

Leer ya no depende del lugar ni de la hora. En el metro, en una sala de espera, en un viaje o antes de dormir. Gracias a su luz ajustable, es posible sumergirse en una historia tanto a plena luz como en ambientes más oscuros, sin esfuerzo para la vista. Incluso en lugares donde antes el libro se quedaba cerrada, junto al agua, en la piscina o en la bañera, la historia puede seguir.

Pero hay algo más. Algo que define especialmente la forma en la que vivimos: rodeados de pantallas, notificaciones y contenido infinito. Empezamos mirando un mensaje y, casi sin darnos cuenta, acabamos atrapados en minutos, o incluso horas de 'scroll'. Una dinámica que fragmenta la atención y convierte el tiempo en algo que se escapa.

Una lectora disfruta de su Kobo Clara Colour, en promoción hasta el 23 de abril. / Cedida

Sin distracciones

Frente a eso, la lectura propone justo lo contrario. Un eReader Kobo elimina las distracciones. No hay notificaciones, ni redes sociales, ni interrupciones constantes. Solo tú y la historia. Un espacio propio, donde el tiempo vuelve a tener otro ritmo y la atención se concentra en una sola cosa: leer.

Y en esa búsqueda de comodidad, la experiencia también evoluciona. Desde pasar página con un simple gesto hasta hacerlo sin siquiera tocar la pantalla, gracias a accesorios como el Kobo Remote, pensado para que la lectura sea aún más fluida y continua, especialmente en momentos de descanso.

Es, en cierto modo, recuperar el hábito de parar. Además, cada lector tiene su propio ritmo. Por eso, Kobo permite adaptar la experiencia: cambiar el tamaño de la letra, ajustar el brillo o elegir cómo quieres leer, haciendo que cada página sea realmente cómoda y personal.

Alternativa práctica

Frente al libro físico, el eReader no busca sustituir, sino ofrecer una alternativa más práctica para el día a día. Especialmente para quienes leen con frecuencia, se convierte en una solución más económica a largo plazo y más fácil de integrar en la rutina, con miles de libros en un solo dispositivo, sin ocupar espacio en casa.

Y en una fecha como Sant Jordi, esta nueva forma de leer también se convierte en una oportunidad. Kobo by Fnac acompaña la celebración con condiciones especiales: en Catalunya, la compra del Kobo Elipsa 2E incluye una funda SleepCover negra sin coste adicional, y en toda España el modelo Kobo Clara Colour cuenta con un descuento directo de 20 euros.

El Kobo Libra Colour permite tomar notas con el lápiz Stylus. / Cedida

Gran capacidad

Con sus 16 GB de almacenamiento, el Kobo Clara Colour permite llevar hasta 12.000 eBooks o 75 audiolibros. Este eReader ofrece una solución ligera y portátil que cabe en cualquier bolso, facilitando el acceso a toda una colección literaria en cualquier momento y lugar.

Más allá de su capacidad, el dispositivo destaca por su apuesta por su nueva pantalla E Ink Kaleido 3 de 6 pulgadas, que permite disfrutar de portadas, ilustraciones y contenidos visuales a todo color, sin reflejos ni distracciones, manteniendo al mismo tiempo el confort visual. A ello se suma la tecnología ComfortLight PRO, que ajusta el brillo y reduce la luz azul para adaptarse a cualquier entorno, así como la posibilidad de resaltar textos en distintos colores, aportando una interacción más cercana al libro tradicional.

Otros modelos son el Kobo Clara BW, que se posiciona como una alternativa equilibrada para quienes priorizan la lectura tradicional en blanco y negro sin renunciar a prestaciones avanzadas. El Kobo Libra Colour apuesta por una pantalla de 7 pulgadas con tecnología a color y compatibilidad con para tomar notas, mientras que el Kobo Sage, con pantalla de 8 pulgadas y diseño premium, completa la gama alta incorporando también funciones de anotación y audiolibros.

El valor del tiempo

En un momento como el actual en el que todo compite por nuestra atención, poder encontrar un espacio sin interrupciones se ha convertido casi en un lujo. Y quizás ahí reside el verdadero valor.

Porque Sant Jordi sigue teniendo el mismo sentido que simpre: regalar historias, compartir lecturas, descubrir nuevos mundos. Solo que ahora, además, también puede ser una forma de recuperar el tiempo, la concentración y el placer de leer sin distracciones. Este año, quizá el mejor regalo no sea solo un libro. Sino todo lo que viene con él.