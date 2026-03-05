Canadá, África del Sur y la Ruta de la Seda: los grandes viajes de 2026

Aeropuertos, estrés, fotografías rápidas, grupos multitudinarios...Viajar puede ser una experiencia agotadora. En un momento en que el turismo acelerado está convirtiendo el mundo en un escaparate uniforme, existen propuestas que apuestan por el tiempo, la inmersión cultural y viajes que transforman la mirada.

Esta es la filosofía de Eurovacances, una agencia que celebra su 40 aniversario diseñando itinerarios de autor pensados hasta el último detalle. Rutas de ritmo pausado y grupos reducidos donde naturaleza, historia y culturas locales se descubren sin prisas. Hoteles cuidadosamente seleccionados, gastronomía elegida con criterio y guías experimentados completan una propuesta que evita etapas maratonianas y visitas a contrarreloj. El objetivo: acercarse a la esencia de cada destino sin renunciar al confort que convierte el viaje en auténticas vacaciones.

Eurovacances invita a seguir las huellas de la legendaria Ruta de la Seda / Viatges Eurovacances

Asia: espiritualidad y culturas milenarias

En 2026, Eurovacances invita a explorar algunos de los destinos más fascinantes del planeta con itinerarios pensados para vivir cada lugar en profundidad. El 3 de mayo comienza la ruta por Sikkim y Bután: 17 días en el corazón del Himalaya que combinan la exuberancia natural de Sikkim con la espiritualidad intacta de Bután, entre valles, pueblos tradicionales y monasterios suspendidos sobre acantilados.

Indonesia propone después una inmersión en el gran mosaico del Sudeste Asiático, desde los templos monumentales de Java hasta los volcanes activos y las culturas ancestrales de Bali y Komodo. En junio, durante casi 20 días, Malasia, Borneo y Brunéi despliegan selvas milenarias, orangutanes en libertad y ciudades donde la modernidad convive con el legado colonial y la tradición islámica.

El ciclo asiático culmina en julio en Ladakh, entre el Himalaya y el Karakórum, con paisajes de altura, monasterios tibetanos y lagos que reflejan el cielo como espejos infinitos en un territorio donde el silencio forma parte del viaje.

Xianjang: tras las huellas de la ruta de la seda

Uno de los itinerarios más singulares que propone Eurovacances este año parte el 8 de junio hacia la región autonoma China de Xinjiang, siguiendo las huellas de la legendaria Ruta de la Seda. Entre el desierto del Taklamakán —un océano de arena infinito— y las montañas del Tien Shan, la ruta enlaza oasis remotos y ciudades históricas que durante siglos conectaron Oriente y Occidente. Es una travesía de horizontes abiertos y profundidad , pensada para viajeros que buscan comprender los territorios que recorren y no solo fotografiarlos.

Sabana africana / Viatges Eurovacances

África, naturaleza en estado puro

También hay espacio para una de las experiencias más intensas y evocadoras del continente africano: descubrir Uganda, la 'perla de África'. En un itinerario de unos 12 días diseñado para los amantes de la naturaleza y la fauna, este viaje permite adentrarse en algunos de los parques nacionales más emblemáticos del país, desde Murchison Falls hasta Queen Elizabeth o el lago Mburo, con safaris que revelan la riqueza de la sabana y las especies que la habitan. El gran momento del recorrido es la inmersión a pie en el Bosque Impenetrable de Bwindi, Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, para observar gorilas de montaña en libertad. Completa la experiencia la visita al santuario de chimpancés de Kibale y el contacto directo con la naturaleza salvaje africana, en un viaje que combina aventura, biodiversidad y respeto al entorno.

Y para quienes buscan combinar naturaleza salvaje, historia y paisajes icónicos, el itinerario completo por África del Sur es un clásico de Eurovacances. A partir del 5 de junio, 13 días de viaje llevan desde la Ciudad del Cabo —con sus panorámicas desde Table Mountain y la playa de los pingüinos de Boulders— hasta los imponentes parques nacionales africanos. Safaris 4×4 en el Kruger permiten avistar los célebres “Big Five”, mientras que las espectaculares cataratas Victoria y el Parque Nacional de Chobe, en Botswana, ofrecen encuentros inolvidables con elefantes, hipopótamos y fauna autóctona. El recorrido también incluye la historia viva de Soweto y Johannesburgo, una experiencia de memoria, cultura y transformación en el corazón del continente.

Vista al atardecer del lago Moraine y la cordillera montañosa, Alberta, Canadá / Viatges Eurovacances

Alaska y Canadá, grandes horizontes

Al otro lado del Atlántico, Canadá se consolida como uno de los grandes viajes de 2026 por su inmensidad y su riqueza cultural. El próximo mes de mayo, Eurovacances propone recorrer el país de este a oeste en un itinerario de 15 días que atraviesa su esencia. Desde Québec y Montreal —donde la herencia europea convive con la vitalidad contemporánea— hasta las grandes praderas y las sobrecogedoras Montañas Rocosas, con paradas imprescindibles en Banff y Jasper. Lagos turquesa, bosques infinitos y ciudades con con carácter configuran una aventura completa pensada para comprender la diversidad canadiense sin prisas.

En julio, la agencia propone además un crucero de expedición de 15 días por la costa de Alaska, una travesía que parte de Anchorage hasta Vancouver navegando a través de fiordos majestuosos, glaciares milenarios y el mítico Inside Passage. A bordo del moderno M/S Roald Amundsen, la experiencia combina navegación escénica con observación de fauna salvaje —ballenas, focas o águilas de cabeza blanca— y desembarcos en pequeñas comunidades costeras donde la naturaleza marca el ritmo. Una ruta que permite contemplar montañas y frentes glaciares desde una perspectiva privilegiada y exclusiva.

Para más información, llama al 938 611 228 o visita su página web.

Una carretera sinuosa y vacía en las montañas del Alto Atlas oriental en Marruecos / Viatges Eurovacances

SOLORUTAS: la carretera como forma de viajar

Coincidiendo con su 40 aniversario, Eurovacances suma una nueva línea pensada para quienes entienden el viaje como una experiencia sensorial y personal: SOLORUTAS. Una propuesta de rutas en moto dirigidas a viajeros con carácter, sensibilidad y pasión por descubrir el mundo desde la carretera. No se trata solo de conducir, sino de hacerlo con sentido combinando libertad y paisaje con confort, buena gastronomía, alojamientos con encanto y una organización cuidada al detalle.

SOLORUTAS está pensada para personas activas y curiosas, amantes de la moto que buscan rutas memorables. También para parejas o grupos mixtos, ya que se ofrece vehículo de apoyo para quienes prefieran no conducir en algún tramo.

Las primeras rutas ya dibujan un mapa ambicioso. Ladakh, el 'techo del alma', propone una aventura con Royal Enfield por el Himalaya indio, entre puertos de más de 5.000 metros y monasterios budistas. Svalbard invita a una expedición ártica exclusiva con motos de nieve y auroras boreales. Más cerca, el Alt Pirineu ofrece una ruta de iniciación con pueblos medievales y curvas suaves, ideal para empezar con el espíritu SOLORUTAS. Y Marruecos despliega el alma bereber desde el Atlas hasta el desierto. Próximamente se sumarán destinos como las Dolomitas o la Toscana.

Súmate a la aventura y descubre más en www.solorutas.es o llamando al 934 152 300.