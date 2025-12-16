Arenas de Barcelona convierte la ciudad en una puerta a mundos inexplorados

El Centro Comercial Arenas de Barcelona ofrece tres planes culturales imprescindibles dentro de la ciudad. Propuestas originales y de calidad, cortesía de la compañía Hadrena, líder internacional en brindar experiencias inmersivas, que ha escogido la Cúpula del centro comercial para hacer su aterrizaje en Barcelona. Con más de 2.000 mts 2, divididos en dos espacios diferenciados, los visitantes podrán descubrir, por un lado, Antarctica Experience, una experiencia inmersiva gestionada por GIGA. Y por otro, Titanic y Coliseo, diseñadas por Eclipso, ofrecen la posibilidad de sumergirse en mundos lejanos a través de gafas de realidad virtual, dando lugar a experiencias inolvidables para descubrir y vivir lo inexplorado. Además, en estos dos últimos se puede elegir la experiencia y ambos espacios irán renovando su contenido, a lo largo de los meses, para que la emoción nunca cese.

Un viaje en el barco más célebre de la historia

La experiencia inmersiva “Titanic, ecos del pasado” llega a la Cúpula de Barcelona, tras su aterrizaje en Sevilla y su éxito en otras ciudades, como Nueva York, Londres o París. Se trata de una exposición que transporta a los visitantes a uno de los naufragios más conocidos de la historia reciente, en una combinación de realismo histórico e innovación digital.

Empleando la realidad virtual, el público revivirá la historia del Titanic durante un trayecto de 30 minutos, pudiendo explorar los restos del naufragio y la vida a bordo del lujoso transatlántico británico, hundido el 14 de abril de 1912 durante el viaje inaugural.

Una recreación inmersiva del viaje inaugural / Arenas de Barcelona

El recorrido comienza en la superficie, “sumergiéndose” después hasta los 3.800 metros de profundidad del océano Atlántico, mientras muestra los restos del barco y los secretos ocultos del fondo marino. Acto seguido, y partiendo de las grabaciones originales del cinematógrafo William Harbeck, los visitantes podrán experimentar la vida a bordo del barco, viendo a los pasajeros y a la tripulación en movimiento, recorriendo camarotes, salones y la sala de máquinas.

El siguiente paso del recorrido es la cubierta, con vistas al océano durante el atardecer. En esta fase es posible recorrer la escalinata y visitar el emblemático baile de gala. El viaje finaliza en la cabina del capitán, justo antes del definitivo choque contra el iceberg.

Antoine Lieutaud, CEO y fundadora de Eclipso, encargada del proyecto inmersivo, indica que “buscamos emocionar y conectar con el pasado de una forma realista y memorable”, aprovechando que “el Titanic sigue despertando una enorme fascinación. Queremos rendirle homenaje con esta propuesta que no dejará indiferente a nadie”.

Un paseo por la historia

La experiencia del Titanic no es el único atractivo que ofrece la Cúpula de Barcelona, ya que los visitantes también podrán disfrutar de Coliseo, que permitirá a los mismos sumergirse en la antigua Roma, en una experiencia perfecta tanto para amantes de la historia como para entusiastas de la realidad virtual.

Un paseo entre dioses y gladiadores / Arenas de Barcelona

Un viaje fascinante, que va desde los bulliciosos mercados hasta las mismas profundidades del Coliseo. Una fantástica oportunidad para conocer las aventuras de Cayo y ser testigo de las legendarias batallas de Flama, gladiador que combatió en más de 30 batallas y escogió la gloria sobre la libertad. Una experiencia plagada de dioses, senadores y ciudadanos, en el marco incomparable de la antigua Roma.

Mediante el empleo de una tecnología de vanguardia ahora es posible experimentar la furia, la grandeza y la decadencia de la época. Además, el camino cuenta con un guía virtual, que acompañará en la exploración, revelando detalles históricos y culturales de enorme interés.

Antarctica Experience y los secretos

Por su parte, Antarctica Experience es una experiencia multisensorial, creada por el ganador del Oscar Luc Jacquet, que permite experimentar el continente blanco como nunca se había hecho antes, recorriendo glaciares, tormentas y paisajes helados, al mismo tiempo que se conoce de cerca a los animales habitantes de uno de los territorios más extremos del planeta.

Pingüinos emperador / Arenas de Barcelona

El recorrido combina imágenes inéditas, captadas por Jacquet y su equipo durante años de expediciones, empleando la tecnología inmersiva más avanzada. De este modo, los espectadores podrán acompañar a pingüinos emperador en descensos bajo el hielo, descubriendo especies que normalmente no es posible observar tan de cerca. Una oportunidad única para sumergirse en el paisaje polar, mientras se siente la emoción y la grandeza del continente blanco sin salir de la ciudad.

Una propuesta que mezcla ciencia, arte y aventura, en un viaje que combina emoción, aprendizaje y contemplación. Una ocasión imprescindible para descubrir la Antarctica de una forma diferente y memorable.