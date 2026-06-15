El perfil profesional que marcará el futuro de las empresas

La transformación digital ya no es una hipótesis de futuro, sino una realidad que está redefiniendo rápidamente el mercado laboral y la forma en que operan las organizaciones. Diversos informes señalan que una parte significativa de los puestos de trabajo actuales se transformará en pocos años, mientras que surgirán nuevas profesiones difícilmente previsibles hoy. En este contexto, la cuestión central no es tanto qué competencias adquirir, sino cómo desarrollar una capacidad de adaptación sostenida en el tiempo.

Este escenario obliga a las empresas a replantear qué entienden por talento. La incorporación de tecnologías como la inteligencia artificial o el análisis de datos han ampliado el potencial de las organizaciones, pero también han introducido nuevos retos vinculados a la gestión de la información, la privacidad o los posibles sesgos de los sistemas automatizados. Esto hace que el valor profesional no resida únicamente en el dominio técnico, sino en la capacidad de interpretar el contexto, tomar decisiones complejas y liderar procesos de cambio.

En consecuencia, el perfil más demandado es cada vez más híbrido. Las empresas buscan personas con pensamiento crítico, criterio analítico y habilidades para trabajar en entornos multidisciplinares, capaces de integrar tecnología y estrategia con una mirada ética y sostenible. Esta combinación de competencias, difícil de encajar en formaciones tradicionales, responde a la necesidad de afrontar problemas que son, al mismo tiempo, tecnológicos, sociales y organizativos.

Novedades en la formación

Ante esta realidad, también está evolucionando el modelo educativo. Está ganando peso una formación que combina disciplinas y pone el acento en la comprensión global de los procesos de digitalización. No se trata solo de aprender a utilizar herramientas, sino de entender cómo estas transforman las organizaciones y la sociedad.

En este marco se sitúa el grado en Gestión de la Sociedad Digital de UManresa, una propuesta que parte de un enfoque interdisciplinar para abordar la transformación digital desde su complejidad. El programa integra conocimientos de tecnología, gestión y ciencias sociales, con el objetivo de formar profesionales capaces de diseñar, implementar y evaluar proyectos digitales con una visión estratégica y responsable.

Uno de los elementos centrales de este tipo de formación es el peso del aprendizaje aplicado. El uso de metodologías como el trabajo por proyectos, el estudio de casos o las simulaciones permiten situar al estudiante ante situaciones reales y fomentar la adquisición de competencias transferibles. A esta base se suma el contacto directo con el entorno profesional a través de prácticas y colaboraciones con empresas, lo que facilita una mejor comprensión de las dinámicas del mercado laboral.

Anticiparse al cambio

El objetivo final no es solo mejorar la empleabilidad inmediata, sino formar profesionales capaces de evolucionar a lo largo de su trayectoria. En un entorno en el que el cambio es constante, la formación deja de ser una etapa limitada para convertirse en un proceso continuo.

En definitiva, el futuro del trabajo estará marcado por la incertidumbre, pero también por la capacidad de anticipar y gestionar el cambio. En este contexto, los perfiles que combinan conocimiento tecnológico, visión estratégica y compromiso social se consolidan como piezas clave para el desarrollo de organizaciones más competitivas y, al mismo tiempo, más responsables.