Educación
Faltan docentes de religión en más de una decena de centros de Girona
Las plazas afectan a centros de Maçanet, Blanes, Lloret, Figueres, Sant Feliu de Buixalleu y Arbúcies
Meritxell Comas
El curso 2026-2027 ya está en marcha, pero once centros públicos de las comarcas gerundenses todavía tienen horas de religión pendientes de cubrir. Según los últimos datos de los Serveis Territorials d’Educació a Girona, fechados el 10 de septiembre, hay un total de siete sustituciones pendientes, que equivalen a 6,5 jornadas completas.
En Primaria hay tres sustituciones que afectan a seis escuelas. Una corresponde a media jornada en el Anicet de Pagès i de Puig de Figueres. Otra se reparte entre las escuelas Napoleó Soliva de Blanes y Àngels Alemany i Boris de Lloret de Mar, con media jornada en cada centro. La tercera suma una jornada distribuida entre Les Arrels de Maçanet de la Selva, Alzines Balladores de Sant Feliu de Buixalleu y Doctor Arruga d’Arbúcies.
Por su parte, en Secundaria hay cuatro sustituciones más que afectan a cinco institutos. En Blanes queda pendiente de cubrir una jornada completa en el instituto Sa Palomera y otra repartida entre S’Agulla y Serrallarga. En Lloret de Mar, el Departament d’Educació i Formació Professional busca profesorado para cubrir una jornada completa en el Rocagrossa y otra en el Ramon Coll i Rodés. Las sustituciones pendientes se concentran sobre todo en la Selva, donde hay diez de los once centros afectados. Todas las plazas que continúan pendientes son sustituciones temporales y no vacantes estructurales.
La dificultad para encontrar profesorado no es nueva. El Bisbat de Girona ya advirtió el pasado marzo que en los centros públicos seguían existiendo vacantes por cubrir, "especialmente en Secundaria", y animó a estudiantes y titulados universitarios a obtener la Declaració Eclesiàstica de Competència Acadèmica (DECA). Se trata de la acreditación que capacita académicamente para impartir religión católica y que expide la Conferencia Episcopal Española. En Girona, la formación para obtenerla se puede cursar en el Institut Superior de Ciències Religioses. Además, desde 2025 el Bisbat y la Universitat de Girona (UdG) tienen un convenio para que los alumnos de los grados de Maestro de Educación Infantil y Primaria puedan cursar los 24 créditos necesarios para obtener la DECA.
El curso pasado, el Bisbat de Girona contabilizó 164 maestros y profesores de religión en activo en los centros públicos de la diócesis y 8.760 alumnos matriculados. Primaria concentra con diferencia el grueso del alumnado, con 5.694 estudiantes, seguida de la ESO, con 2.781. En Infantil había 241 y en Bachillerato la cifra caía hasta solo 44 alumnos.
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