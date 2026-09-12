18 detenidos, 10 de ellos menores, en los disturbios posteriores a la manifestación antifascista en Barcelona

Un total de 18 personas, 10 de ellas menores de edad, han sido detenidas por desórdenes públicos en los disturbios posteriores a la manifestación antifascista en el centro de Barcelona este viernes, según han informado los Mossos d'Esquadra. 17 de las detenciones —9 menores y 8 mayores de edad— se han producido en la zona de Arc de Triomf, mientras que una detención —de un menor de edad— se ha efectuado en la zona de la plaza de Catalunya. En paralelo, constan 9 mossos heridos leves. Hacia las 20.00 horas, los manifestantes han quemado tres contenedores entre el paseo de Sant Joan y la ronda de Sant Pere y un grupo que se encontraba parado ante la línea policial ha lanzado objetos a los agentes.

Pasadas las 21.00 horas, ha continuado la quema de contenedores en la zona y los Mossos han intervenido para dispersar a los activistas. Los Bombers de Barcelona también han actuado para apagar las llamas.

La manifestación se había convocado hacia las seis de la tarde para contrarrestar una convocatoria de la formación ultra Núcleo Nacional en la plaza de Verdaguer durante la Diada. Los antifascistas han ocupado el espacio y los ultras, una veintena de personas, han acabado marchándose. Los Mossos han separado en todo momento a los dos grupos, el primero de ellos mucho más numeroso. En ese momento ya se han producido lanzamientos de objetos contra la línea policial desde el lado antifascista y, una vez se habían marchado los ultras, los Mossos han realizado maniobras de dispersión con algunos golpes de porra para disgregar la concentración.

Los activistas han bajado entonces por el paseo de Sant Joan, en dirección al Arc de Triomf, donde se celebraban los conciertos organizados como punto final de otra manifestación, la de la izquierda independentista.

Durante el trayecto, algunos de los antifascistas han protagonizado nuevos enfrentamientos con los Mossos d'Esquadra, con lanzamiento de objetos y de sillas de algunas terrazas de bares cercanas y quema de algunos contenedores.

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Finalmente, cuando ya hacía un rato que habían llegado a Arc de Triomf, los antifascistas han vuelto a subir hacia la plaza de Tetuan y, por el camino, han vuelto a enfrentarse a los Mossos. Ha habido nuevamente lanzamiento de objetos y quema de algún contenedor, hasta que los agentes han vuelto a realizar maniobras de dispersión para disgregar al grupo.