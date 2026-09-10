5 faltas de educación que también necesitan aprender los hijos, según los psicólogos

El psicólogo Javier de Haro ha compartido una reflexión en redes sociales sobre algunas conductas que son faltas de respeto, pero que a menudo, probablemente por su apariencia inofensiva frente a insultos, humillaciones u otras muestras de desprecio, no se les concede la importancia que merecen.

Por ello, el especialista recuerda cinco comportamientos que "se nos suelen pasar" y que hay que inculcar a los niños: "Enseñar educación a nuestros hijos es un regalo para quienes tienen a su alrededor, pero sobre todo para ellos mismos", comienza explicando. "Pero no se trata de regalarlo una vez, ni tampoco de envolverlo solo con palabras; se siembra cada día, con pequeños gestos cotidianos de empatía, de respeto y de humildad", añade.

En el momento en que alguien acude a un encuentro con otra persona, ambos han dejado de hacer alguna actividad o de estar en compañía con otras personas por compartir ese momento juntos. Por tanto, que llegue tarde y el tener que esperar al otro como norma genera en la mayoría de casos malestar. Por esta razón, la impuntualidad está entre las primeras faltas de educación que necesitan aprender los hijos. Si bien es cierto que llegar tarde no responde a una decisión o hay voluntariedad detrás, no es un factor que justifique este comportamiento, tal como denuncia el autor del vídeo: "Llegar tarde de forma habitual es quitarle tiempo a los demás", zanja De Haro.

En segundo lugar, tener los espacios comunes desordenados también puede considerarse una falta de respeto: "Cuando dejamos los espacios comunes desordenados, convertimos nuestro problema en el problema de los demás", señala el especialista. Además, el desorden constante puede convertirse en una carga emocional para quien siempre termina haciéndose responsable de solucionarlo; no se trata solo de limpiar, sino del cansancio mental de ver que mientras se intenta mantener todo en orden, el responsable lo perciba como una cuestión ajena.

l siguiente punto pone el foco en interrumpir una conversación para contar su punto de vista o para cambiar de tema, un comportamiento que resulta en una falta de respeto hacia el resto de participantes de la conversación: "Cortar todo el rato a alguien cuando habla es dejarle ver que lo suyo importa menos que lo nuestro". Esto no solo genera una sensación de invasión del espacio personal, sino que "muchos malentendidos surgen porque no escuchamos para comprender, sino que escuchamos para contestar", asegura De Haro.

Es cierto que no es necesario dar las gracias una vez tras otra, pero ser agradecido es una conducta imprescindible que, según De Haro, deben aprender los hijos: "No se trata solo de dar las gracias, sino de reconocer el tiempo, el esfuerzo, el cómo nos hacen sentir, y cuando el no dar las gracias se normaliza damos el primer paso para dejar de valorar lo que tenemos", explica el psicólogo. De esta forma, no agradecer a alguien cuando te ofrece su ayuda también incurre en una falta de respeto que, a su vez, demuestra desinterés emocional, ausencia de reciprocidad, egocentrismo e, incluso, manipulación.

Por último, ignorar a una persona mientras habla no solo rompe por completo la comunicación, sino que también demuestra una falta de educación y de consideración hacia el tiempo y los sentimientos del otro. Y es que la escucha, como otros gestos de interés, es una muestra de respeto que valida a la otra persona, fortalece los vínculos y evita malentendidos. "Mirarle, llamarle por su nombre o hacerle sentir que nos interesa lo que nos cuenta es decirle 'me importas', pero estar pendiente de otras cosas mientras nos habla es decirle 'no eres mi prioridad'".

De todas formas, reconoce el autor del vídeo, es completamente normal llevar a cabo alguna de estas conductas de forma puntual: "No pasa nada, pero cuando se convierte en la norma y cuando se repiten una y otra vez, ahí hay un problema". En este sentido, "la buena educación de nuestros hijos no solo se encuentra en las palabras: está en cómo fomentamos la empatía en nuestro ejemplo y en la importancia que le damos a la convivencia con los demás".

"Pesa mucho más lo que nos ven hacer"

Finalmente, De Haro concluye que la educación en los hijos es algo que "sembramos cuando damos la importancia que realmente tiene a la convivencia, al pensar también en el prójimo y, especialmente, con el ejemplo que les damos. Pesa mucho más lo que nos ven hacer, cómo tratamos a los demás, cómo cuidamos las cosas o cómo reaccionamos cuando nos equivocamos que todas las palabras que les podamos decir".

A esto, añade: "Lo mejor de todo es que cuando le enseñamos a nuestro hijo a llegar a su hora, a dejar las cosas en su sitio, a escuchar sin cortar, a dar las gracias de verdad o a prestar atención a quien le habla. No solo le estamos enseñando a llevarse mejor con los demás, también a que aprenda a darse cuenta cuando alguien no hace eso mismo con él. Y ahí, sin que nos demos ni cuenta, empieza también a aprender a poner límites, a respetar y a hacerse respetar".