Familias que educan a sus hijos en casa: "En dos horas aprenden más que en todo un día en la escuela"

Los colegios e institutos de toda España han empezado ya el curso, pero ninguno de esos centros verán en sus aulas y pasillos a los hijos de Amaya Cáceres, Sara García y Ariadna R., de edades comprendidas entre los 8 y los 18 años. Tampoco les vieron el año pasado, ni el anterior, ni el anterior. Llevan toda su corta vida formándose en sus casas con ayuda de sus padres y madres, quienes hoy no solo presumen de la “preparación de excelencia” que tienen sus vástagos, sino también de “la felicidad y las ganas de aprender” que estos transmiten a diario. Sus testimonios ponen voz y rostro a un sistema educativo poco habitual en España, el de la enseñanza en el hogar (o 'homeschooling), que suma unos 4.000 menores. De estos, unos 500 en Catalunya.

Las dudas que rodean al 'homeschooling' –este anglicismo ha quedado admitido de forma oficiosa para denominar a este modelo pedagógico- contrastan con la naturalidad y franqueza con que se refieren a él los padres y madres que lo practican. La ley de Educación es clara cuando señala que la enseñanza es obligatoria en nuestro país entre los 6 y los 16 años y que esta debe desarrollarse en centros educativos homologados, pero los tres hijos de Amaya Cáceres, de 18, 15 y 12 años, no han pisado nunca un colegio ni un instituto. Solo la mayor ha estado el último año inscrita en un centro para cursar un grado medio de FP, "al que accedió tras examinarse y ser la tercera mejor nota en las pruebas de acceso", subraya orgullosa esta abogada residente en León.

"En casa aprenden más rápido porque la atención está puesta enteramente en ellos, no en los 28 alumnos de una clase, y lo hacen al ritmo que marca su curiosidad, no al que dicta un currículum" Amaya Cáceres — Madre de tres hijos de 12,15 y 18 años

La forma en la que ella llegó al 'homeschooling' coincide con la de otros muchos padres que, sin habérselo planteado antes, acabaron educando a sus hijos en el hogar familiar. "Cuando llegó la hora de escolarizar a mi primera hija, la vi tan pequeña que decidí probar a educarla en casa. Luego fueron pasando los años, llegaron sus hermanos, vi que aquello funcionaba… y así hasta hoy", resume.

La clave para que "aquello funcionara", asegura, tiene que ver con lo que denomina "educación de calidad". "En casa aprenden más rápido porque la atención está puesta enteramente en ellos, no en los 28 alumnos de una clase, y lo hacen al ritmo que marca su curiosidad, no al que dicta un currículum lectivo", argumenta.

Enseñar vía juegos, lecturas en voz alta, salidas a la naturaleza o a la biblioteca son recursos habituales

Su veteranía con este modelo de enseñanza le permite distinguir etapas y categorías. "De niños, aprendían jugando. Les leía en voz alta, hacíamos puzles, salíamos a la naturaleza… cada día era como un día de vacaciones. Ahora lo llevamos todo más estructurado. En casa tenemos recursos educativos, como un esqueleto para ver los huesos del cuerpo o un sistema solar de cartón hecho por ellos, y tiramos mucho de biblioteca. También usamos pantallas, vemos películas en versión original para los idiomas, y las matemáticas se las enseña una profesora online”, explica. "En dos horas aprenden más que en toda una jornada escolar", asegura

Homeschooling. Los hijos de Amaya Cáceres, estudiando en casa / EPC

La apelación a "seguir el ritmo natural del aprendizaje" es frecuente entre los padres y las madres que practican el 'homeschooling'. "Lo que mueve a los niños a aprender es el propio deseo de aprender, no lo que diga un programa académico", subraya Sara García, y pone de ejemplo a su hija de 15 años, que jamás ha estado escolarizada.

"Empezó a leer más tarde que otros chicos de su edad, pero ahora devora libros de 800 páginas. En cambio, de pequeña le fascinaban los dinosaurios y se sabía el nombre en latín de muchos animales", cuenta esta diseñadora web.

"Mi hija empezó a leer más tarde que otros chicos de su edad, pero ahora devora libros de 800 páginas" Sara García, madre de una niña de 15 años

Hoy viven en Alicante, pero ella y su marido se han mudado varias veces de ciudad para que su hija estuviera en contacto con otros chicos que también se forman en casa. "Cuando nació, decidimos que su educación sería lo más importante para nosotros y nunca nos hemos arrepentido de haber elegido este camino", asegura.

Ariadna y su pareja, de Girona, se turnan cada tres años para educar a su hija de 8 años, lo que les obliga a dejar el trabajo

El temor a la falta de socialización de los menores es la pega que más a menudo escuchan los ‘homeschoolers’, y también la que desmienten con más ahínco. "Mi hija tiene un montón de amigos de muchas edades, no solo de la suya, y se relaciona con todos con una facilidad asombrosa. Y con los adultos, mucho mejor que los de su edad", subraya Ariadna R., madre de una niña de ocho años que se está formando en su casa de Girona.

Educadora social de carrera, Ariadna no se declara "anticole", pero le generan dudas multitud de aspectos del sistema escolar "como las ratios de las aulas o el problema del bullying". Así que optaron por educarla en el hogar, no sin sacrificio: cada tres años, ella y su pareja se alternan para hacerse cargo de esta misión, lo que les obliga a abandonar sus trabajos durante ese tiempo. "El homeschooling no es para todo el mundo, debes tener claro que quieres dedicar todo ese tiempo a educar a tus hijos y que puedes permitírtelo", advierte.

Homeschooling. La hija de Ariadna R., estudiando las simetrías en casa. / EPC

El limbo de alegalidad en el que se desarrolla la enseñanza en casa, entre otras limitaciones, hace que sea imposible conocer el número exacto de familias que la practican. “Desde hace años se baraja la cifra de 4.000, pero sabemos que hoy son muchas más. Tras la pandemia se disparó el número de padres que siguieron educando a sus hijos en el hogar al descubrir en el confinamiento que no solo era posible, sino que los menores aprendían más rápido y mejor porque la enseñanza es más vivencial. Mi hija puede aprender Matemáticas cocinando conmigo a su lado, y a leer fijándonos en los carteles de la calle”, explica Nely Vicario, portavoz de la Asociación por la Libre Educación y cuyos hijos se forman en su casa.

"Tras la pandemia se disparó el número de padres que siguieron educando a sus hijos en el hogar al descubrir en el confinamiento que no solo era posible, sino que los menores aprendían más rápido y mejor" Nely Vicario — Portavoz de la Asociación por la Libre Educación

Esta entidad de carácter estatal, en coordinación con varios colectivos autonómicos de familias 'homeschoolers', tiene previsto crear una plataforma para solicitar al Ministerio de Educación que se regule esta modalidad de enseñanza, que hoy es legal en otros países, como Francia, Italia, Portugal, Reino Unido o Estados Unidos. "No entendemos que aquí nos sigan condenando a esta discriminación y a esta permanente sensación de inseguridad jurídica", reclama Vicario.

Denuncia en la Fiscalía

Esa sensación la conoce bien Amaya Cáceres, que hace varios años fue denunciada ante la Fiscalía de Menores acusada de "abandono de familia" por no tener escolarizados a sus hijos. Finalmente acabó siendo absuelta, "pero con esas denuncias, el mensaje que nos lanza la Administración es 'no tenéis derecho a educar a vuestros hijos en casa'. ¿Por qué?", plantea esta abogada.

Homeschooling. La hija de Marc Alcega, estudiando en casa cuando era más pequeña. / EPC

"El sistema educativo tradicional no funciona, solo hay que ver los resultados del Informe PISA, el estado en que están muchos centros, las situaciones de bullying que se dan a diario… Pero parece que el único problema que existe es que algunos padres hemos decidido dedicar nuestro tiempo y esfuerzo a educar a nuestros hijos en casa", se queja Marc Alcega, portavoz de la Xarxa d’Educació Lliure.

"El sistema educativo tradicional no funciona, solo hay que ver los resultados del Informe PISA" Marc Alcega, portavoz de la Xarxa d’Educació Lliure

Esta entidad calcula que en Catalunya hay al menos 500 familias que practican el homeschooling. "Con perfiles de todo tipo, hay panaderos, arquitectos, funcionarios, asalariados… Solo somos gente normal que estamos preocupados por la formación de nuestros menores”, advierte.

Él ya pasó por la experiencia, pero sigue defendiendo este modelo de enseñanza y pone a sus hijos como ejemplo de su eficacia: el mayor, que hoy tiene 21 años, fue premio de Bachillerato y está haciendo 3º de Ingeniería Industrial, y los otros dos sacaron matrículas de honor cuando se incorporaron al sistema en la ESO. "Y todo lo que sabían cuando llegaron, lo habían aprendido en casa", advierte.