Bandera roja en las playas de Altafulla y Tamarit por la presencia de dragones azules

Protecció Civil de Catalunya ha ondeado este sábado la bandera roja en las playas de Altafulla y Tamarit, en Tarragona, por la presencia de una especie llamada dragón azul (Glaucus Atlanticus), que "puede ser peligrosa" por su veneno, según ha informado en la red social X.

El primer avistamiento ha sido en Altafulla, y 45 minutos más tarde han alertado de la aparición del gasterópodo en Tamarit.

En ambos casos, los ejemplares han sido encontrados fuera del agua, pero igualmente se ha pedido a los usuarios que no se bañen.

Pese a su bonito y brillante aspecto, el dragón azul es un tipo de molusco marino y su picada es venenosa.

Se trata de un animal pequeño, de unos 2 o 3 cm y fácil de identificar debido a sus colores gris y azul eléctrico. Además, a diferencia de otros seres marinos, el dragón azul se mantiene flotando en la superficie del agua.

Cada vez más común

Este gasterópodo no fabrica veneno, sino que almacena que extrae de sus presas y lo utiliza para cazar. Aunque no se trate de un ejemplar muy peligroso para el ser humano, su picadura es similar a la de una medusa, y puede provocar urticaria.

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Su presencia, cada vez más común en las playas del Mediterráneo, se debe principalmente al aumento de las temperaturas marinas. Y es que los dragones azules prefieren los mares tropicales con temperaturas superiores a los 25ºC, por lo que los récords de temperaturas, sumado a las corrientes marinas que los arrastran hasta la orilla, hace que proliferen.