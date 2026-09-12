Cambio de hora en España: el BOE confirma cuándo será el cambio al horario de invierno

El Gobierno anunció en octubre de 2025 su intención de poner fin al cambio de horario estacional. Esta medida, regulada en el Real Decreto 236/2002, fue armonizada por la Unión Europea a partir de 1980 con el objetivo de coordinar los horarios de los distintos Estados miembros y aprovechar mejor las horas de luz. En España, el horario de verano se había recuperado ya en 1974, en un contexto marcado por la crisis del petróleo y la búsqueda de medidas para reducir el consumo energético.

No obstante, en los últimos años se ha intensificado el debate sobre la continuidad del cambio horario debido a las dudas científicas sobre sus beneficios y al rechazo ciudadano que ha generado. En 2018, la Comisión Europea lanzó una consulta pública en la que participaron más de 4,6 millones de personas, y el resultado fue contundente: el 84 % de los participantes se mostró a favor de eliminar el cambio estacional.

Un cambio aún vigente

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también ha reavivado el debate al considerar que el cambio horario ha perdido su sentido y que apenas supone un ahorro energético. Siguiendo esta línea, comunicó el año pasado que propondría en la Unión Europea acabar con el cambio horario estacional a partir de 2026. Sin embargo, la medida todavía no ha sido aprobada a escala comunitaria, por lo que este año el horario de invierno seguirá vigente en España.

Tal y como establece la Orden PCM/186/2022 del 11 de marzo, por la que se publican los calendarios de inicio y finalización del periodo de la hora de verano, el cambio se producirá en la noche del sábado 24 al domingo 25 de octubre de 2026. A las 3.00 de la madrugada (hora peninsular), los relojes deberán retrasarse una hora, de modo que las manecillas volverán a marcar las 2.00. Como consecuencia, esa noche tendrá una hora más y, a partir de entonces, los días comenzarán con más luz por la mañana y las tardes serán más cortas; un cambio que será especialmente perceptible al anochecer, ya que, durante los meses siguientes hasta la llegada del horario de verano -prevista para marzo de 2027-, el sol se pondrá antes.

Dos horas adelantados

Por su posición geográfica, la España peninsular y Baleares se encuentran aproximadamente en el huso horario UTC+0, el que correspondería a su posición respecto al meridiano de Greenwich. Sin embargo, en 1940, durante la dictadura franquista, España adelantó una hora su horario oficial y adoptó el horario de Europa Central, UTC+1. Desde entonces, la España peninsular y Baleares mantienen esta diferencia respecto a su posición geográfica: en invierno utilizan UTC+1 y en verano UTC+2.

Esto significa que, incluso en invierno, la hora oficial española está una hora por delante de la hora solar que correspondería a nuestra posición geográfica y dos en verano, lo que, según algunos especialistas, contribuye a generar una desincronización entre el reloj social y el reloj biológico: "Los horarios sociales se están diluyendo hacia la noche", explicó el doctor Eduard Estivill, representante de la Sociedad Española del Sueño, en declaraciones a Radio Televisión Española (RTVE). Como consecuencia, añade, al levantarnos a la misma hora que el resto de los europeos, "somos un país corto de sueño".

Consecuencias sobre la salud

Precisamente, uno de los principales argumentos contra el cambio horario se centra en el funcionamiento del reloj biológico humano: la exposición a la luz natural es uno de los principales reguladores de los ritmos circadianos, que intervienen en procesos físicos, mentales y conductuales como el sueño. Cuando el horario social se modifica artificialmente, puede producirse un desajuste circadiano que, según la American Academy of Sleep Medicine, podría tener consecuencias sobre la salud mental, cardiovascular y metabólica.

Diversos estudios han relacionado el desajuste circadiano con problemas como la obesidad y la diabetes, debido a alteraciones en los mecanismos que regulan el hambre y los procesos digestivos. También se ha estudiado su posible relación con los infartos de miocardio y la hipertensión arterial, así como con determinadas enfermedades neurodegenerativas como el alzhéimer. Del mismo modo, se ha demostrado que pueden afectar a la producción de melatonina (hormona del sueño), serotonina (hormona relacionada con el estado de ánimo) y cortisol (hormona del estrés).

Aun así, no todos los especialistas consideran que el problema radique exclusivamente en el cambio de hora o en sus posibles consecuencias sobre el organismo. El mismo Estivill señala que la verdadera cuestión podría encontrarse en la organización de los horarios sociales: "Nos tendrían que dejar ser más europeos y conseguir que el cambio horario bueno, que es el de invierno, fuera acompañado de cambios sociales; que los niños entren a las 7 de la mañana, que las extraescolares sean antes y que los padres y madres estén en casa a las 18.00".