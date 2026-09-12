Ferran López, el hombre discreto elegido para dirigir la nueva etapa de los Mossos d'Esquadra

Es de lluvia y días grises y su estación favorita es el otoño. Lector empedernido, amigo de la bicicleta y poco amante del móvil, es fan de Porco Rosso, un anime de Studio Ghbili (premio Príncipe de Asturias 2026). Lleva más de 30 años en el cuerpo de los Mossos d’Esquadra -con un breve parón en 2021 para irse al Fútbol Club Barcelona como jefe de seguridad- y es de esas personas que preguntes a quien preguntes, siempre dirán lo mismo: la discreción y el buen hacer van en su carta de presentación. Ferran López, nuevo director general de los Mossos, ha venido para poner orden, mejorar la imagen de los Mossos, quedarse con lo bueno hecho hasta ahora y revertir lo que no acabar de ir bien. Para ello contará con Silvia Catà, nueva comisaria en jefe de los Mossos y la primera mujer en ocupar el cargo.

El comisario López, hombre dialogante y de consenso, de carácter conciliador, de inteligencia serena y sin aspavientos, tiene un ritual que repite cada verano: leer 'Adiós, Muñeca' de Raymond Chandler. Siempre la misma lectura. Es su puerta de entrada a la estación más calurosa. Y esta la recordará siempre porque deja Madrid tras dos años haciendo de puente entre el Ministerio del Interior, la Audiencia Nacional, y Catalunya. Y regresa para ponerse al frente como director general, por segunda vez, en sustitución de su compañero de batalla Josep Lluís Trapero. En la capital, responsables policiales y judiciales hablan de López de manera exquisita. Y en Barcelona, incluso los más 'traperistas' ven el cambio sin recelos.

Lector empedernido, ciclista y poco amante del móvil, tiene el otoño como estación favorita

Eduard Sallent, el que fuera jefe de los Mossos hasta agosto de 2024, hombre con gran capacidad estratégica, lo envió a Madrid en la primavera de 2023 como inversión de futuro: mejoraría las relaciones institucionales y operativas. Y funcionó. El comisario López siempre fue leal a Sallent, su jefe, pero eso no fue del agrado de Trapero, que lo interpretó como una especie de traición. Paradójicamente, años antes había ocurrido todo lo contrario. En 2017, en plena época del 'procés', Ferran López —que con la aplicación del artículo 155 ocupó el cargo de director en sustitución de Trapero— fue uno de los grandes apoyos de este y lo acompañó durante el proceso judicial que se siguió contra él. En el triángulo Sallent-López-Trapero, quienes le conocen destacan que López ha mantenido la lealtad a ambos, sin distinción.

Su entorno descarta una purga en la cúpula: "No viene a cortar cabezas" y apuesta por estabilidad y continuidad

El 17 de agosto de 2017, López se encontró en medio de una de las mayores tragedias de la historia reciente de Catalunya. Aquel día ejercía como jefe de los Mossos porque Trapero estaba de vacaciones cuando recibieron el aviso del atentado de las Ramblas de Barcelona. Comenzó ahí un periplo de horas sin descanso. Desde aquel día y hasta noviembre, López y el equipo de Prefectura prácticamente no dispusieron de días de libranza.

Ferran López ya estuvo al frente de los Mossos tras la aplicación del 155 y fue uno de los apoyos de Trapero durante el proceso judicial

Policía con vocación de servicio público, López ha ocupado cargos operativos y de mando y también fue escolta del conseller Xavier Pomés. Pocos saben que el nuevo director de la policía catalana formó parte de la primera promoción de los GEI, el grupo de élite de los Mossos. Ha llovido desde entonces pero a sus 59 años sigue conservando una excelente forma física. Alguien muy cercano a él asegura que tiene la estructura ósea de un chaval y unas pulsaciones de atleta. Siempre con la bici cerca, también fue jugador de fútbol en la Damm y en el Club Esportiu Masnou.

Nació en 1966 en Madrid a las puertas del invierno, pero creció en Santa Coloma de Gramenet, como su jefa, la consellera de Interior, Núria Parlon, y Trapero. En su casa se hablaba castellano y, sin embargo, tiene una excelente dicción en catalán. Estudió Magisterio, y quizás de ahí proceda parte de ese temple para conciliar con personas de perfiles muy distintos. Ahora vive con su familia en el Vallès Oriental. También es aficionado a las series de culto. Una de sus favoritas es 'Doctor en Alaska'.

Fue futbolista en la Damm y el Masnou y aún conserva, según su entorno, "pulsaciones de atleta"

Ahora, que no tiemblen las sillas de los 'traperistas', que no son pocos. El aterrizaje de López y de Catà no busca cortar cabezas, cuentan sus allegados. No habrá Juego de Tronos. Los Mossos necesitan estabilidad y rigor y los ciudadanos, seguridad y que bajen esos números rojos de tiroteos y apuñalamientos, añaden. Una tarea difícil y uno de los grandes retos que tendrá por delante la nueva cúpula. López lo afrontará junto a Catà, mujer recta, disciplinada y trabajadora.

Para López, que levantó la comisaría de L'Hospitalet de Llobregat en sus inicios y ha pasado por algunos de los momentos más complejos de la historia reciente del cuerpo, este ascenso lo sitúa en lo más alto de su carrera. Se estrenará oficialmente el 15 de septiembre, justo a las puertas del otoño, su estación predilecta.