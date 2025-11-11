Oro o inmuebles: Leticia Poole, economista, sobre cuál es la mejor inversión: "Al dinero no le gusta la incertidumbre y el riesgo"

A nivel general, la inversión puede ser un asunto complejo para algunas personas, sobre todo debido a un bajo conocimiento financiero, o al miedo de no saber cómo gestionar adecuadamente sus recursos económicos. De hecho, a menudo suele surgir una duda: ¿dónde debería invertir mi dinero?

Son tantas las modalidades de inversión que uno ya no sabe de qué forma debe actuar. Pues precisamente la doctora en ciencias económicas, Leticia Poole, ha decidido darnos su opinión respecto a este dilema, centrándose en la inversión en oro o en vivienda, señalando cuál sería más rentable para nosotros.

Desde un inicio, la experta se pronuncia al respecto: "es muy peligroso tener hoy en día una vivienda, peligrosísimo", señalando que no volvería a invertir en vivienda, a pesar de los ingresos mensuales que le pudiera otorgar esta. Con ello, considera la inversión en vivienda una alternativa insegura para las personas, ya que la inversión en activos reales como inmuebles siempre estaría a merced de las variaciones de liquidez, sobre todo en épocas de crisis económicas.

Por otro lado, señala el oro como la opción más fiable, puesto que nunca sería bueno invertir viviendo en una incertidumbre y riesgo constante. Sin embargo, la experta puntualiza que todo dependerá del horizonte temporal que poseas: si este es largo, lo más aconsejable podría ser invertir en vivienda, mientras que si este es corto, la mejor opción sería invertir en oro.

Qué tipos de inversiones financieras existen

Cuando hablamos de inversión, este término hace referencia al acto de comprar una serie de activos con el objetivo de que aumenten su valor en el futuro, y con ello conseguir mayor rendimiento económico e ingresos. A su vez, en el caso de las inversiones financieras, generalmente nos referimos a aquellas operaciones llevadas a cabo mediante acciones, bonos, letras de cambio, depósitos bancarios y otros instrumentos financieros.

Siguiendo esta línea, el organismo financiero BBVA se ha encargado de definir los distintos tipos de inversiones financieras a las que podemos recurrir, con el objetivo de generar ingresos futuros: