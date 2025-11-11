Inversiones
Oro o inmuebles: Leticia Poole, economista, sobre cuál es la mejor inversión: "Al dinero no le gusta la incertidumbre y el riesgo"
La experta Leticia Poole nos explica cómo invertir de forma segura
Germán Jover, experto en inversión, sobre la situación de la vivienda en España: "Construir hoy en día es un drama. Hay muchas trabas"
A nivel general, la inversión puede ser un asunto complejo para algunas personas, sobre todo debido a un bajo conocimiento financiero, o al miedo de no saber cómo gestionar adecuadamente sus recursos económicos. De hecho, a menudo suele surgir una duda: ¿dónde debería invertir mi dinero?
Son tantas las modalidades de inversión que uno ya no sabe de qué forma debe actuar. Pues precisamente la doctora en ciencias económicas, Leticia Poole, ha decidido darnos su opinión respecto a este dilema, centrándose en la inversión en oro o en vivienda, señalando cuál sería más rentable para nosotros.
Desde un inicio, la experta se pronuncia al respecto: "es muy peligroso tener hoy en día una vivienda, peligrosísimo", señalando que no volvería a invertir en vivienda, a pesar de los ingresos mensuales que le pudiera otorgar esta. Con ello, considera la inversión en vivienda una alternativa insegura para las personas, ya que la inversión en activos reales como inmuebles siempre estaría a merced de las variaciones de liquidez, sobre todo en épocas de crisis económicas.
Por otro lado, señala el oro como la opción más fiable, puesto que nunca sería bueno invertir viviendo en una incertidumbre y riesgo constante. Sin embargo, la experta puntualiza que todo dependerá del horizonte temporal que poseas: si este es largo, lo más aconsejable podría ser invertir en vivienda, mientras que si este es corto, la mejor opción sería invertir en oro.
Qué tipos de inversiones financieras existen
Cuando hablamos de inversión, este término hace referencia al acto de comprar una serie de activos con el objetivo de que aumenten su valor en el futuro, y con ello conseguir mayor rendimiento económico e ingresos. A su vez, en el caso de las inversiones financieras, generalmente nos referimos a aquellas operaciones llevadas a cabo mediante acciones, bonos, letras de cambio, depósitos bancarios y otros instrumentos financieros.
Siguiendo esta línea, el organismo financiero BBVA se ha encargado de definir los distintos tipos de inversiones financieras a las que podemos recurrir, con el objetivo de generar ingresos futuros:
- Inversiones de renta fija: Suele ser la opción más atractiva para quienes no quieren riesgos. Sus intereses pueden ser fijos desde el momento de la emisión hasta su vencimiento o estar referenciados a algún indicador como el Euríbor
- Inversiones de renta variable: Tipo de inversión que al adquirirla no se conoce su posible rendimiento futuro
- Fondos de inversión: Instrumento de ahorro que reúne un patrimonio colectivo, formado por las aportaciones de un número variable de inversores
- Productos híbridos: Inversión con aspectos propios de la renta fija y otros de la renta variable
- Productos derivados: Un tipo de inversión donde el valor depende de la evolución de los precios de otro activo subyacente
- Productos estructurados: Estos suponen la unión de o más instrumentos financieros en una sola estructura
- Silvia Abril, Mario Vaquerizo o Arturo Valls: los famosos que han dicho sí al nuevo programa de aventuras de Atresmedia
- El aviso del arquitecto Jordi Martí: “Si no se interviene ahora, los edificios con más de 50 años serán un lastre para las familias”
- Fabricantes y supermercados prevén un gasto extra de 600 millones por el sistema que les obligará a almacenar los envases usados
- Javier Solís, experto inmobiliario: 'Si has vendido tu casa en 350.000 euros y has tenido una ganancia en la venta, te toca pagar 55.000 euros en impuestos
- Rosalía visita 'La revuelta' por primera vez: su celibato voluntario, el dinero en el banco y un pulso con Broncano
- La banca dará a Talgo 1.270 millones en financiación a cambio de que la mitad los garantice el Estado
- Catalunya apuesta por los trenes de 100 metros de Alstom y deriva los de 200 metros de Stadler a Madrid
- Así interpreta un experto de Harvard la primera señal de radio del 3I/ATLAS detectada desde la Tierra