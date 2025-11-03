Leticia Poole, economista, sobre los estudios y el empleo en España: "No se necesitan universitarios, ahora se necesitan..."

Cada día, se incorporan más y más jóvenes al mercado laboral, con la intención de aspirar a un puesto de trabajo acorde con su formación profesional. Aun así, siempre surge la cuestión de si tanta cualificación en verdad les proporciona un mayor abanico de posibilidades, o si en verdad supondría una pérdida de tiempo.

Leticia Poole, doctora en Ciencias Económicas y Empresariales, nos da su opinión acerca de la formación laboral de los más jóvenes en España. Para ella, donde mayor demanda se requiere es en aquellas profesiones técnicas, con una formación más práctica y especializada, como carpintero, electricista o jardinero, entre otros.

La economista defiende la idea de que los profesionales, si se les forma adecuadamente desde jóvenes, pueden ganarse muy bien la vida, e incluso optar a sueldos elevados. Además, según afirma, "el 70% de las ofertas de empleo van dirigidas a personas con ciclos formativos".

España, un país 'sobrecapacitado'

“En estos momentos, por una cuestión de oferta y demanda, gana más el instalador del aire acondicionado que el ingeniero que trabaja en la misma empresa”, ha expresado Poole sobre la situación de los trabajadores recién graduados, frente a los que se forman en ciclos formativos.

Con ello, expresa el sinsentido que supone la sobrecualificación en España, un país donde los puestos de trabajo más prácticos disminuyen progresivamente cada año. Sin duda alguna, la economista afirma que “España es el país con más sobrecapacitación”.

De hecho, según datos oficiales de 2024 publicados en Eurostat, España sería el país de la Unión Europea con mayor tasa de trabajadores sobrecualificados (35%). A su vez, la cifra española se situaría 13,5 puntos por encima de la media europea (21,5%).

La Formación Profesional, una opción cada vez más atractiva

El Observatorio de la Formación Profesional de Caixa Bank habría analizado los datos de matriculaciones, tanto en Formación Profesional, como en Bachillerato y grado universitario correspondientes curso escolar de 2022-2023, obteniendo ciertas conclusiones:

Formación Profesional : la cifra asciende hasta las 1.080.963 matriculaciones , frente a las 1.027.367 del curso anterior

: la cifra asciende hasta las , frente a las 1.027.367 del curso anterior Bachillerato : la cifra habría descendido con unas 687.193 matrículas , en comparación con las 690.481 anteriores

: la cifra habría descendido con unas , en comparación con las 690.481 anteriores Grado universitario: la cifra aumenta ligeramente hasta los 1.343.736 alumnos, frente a los 1.333.567 del curso pasado

A nivel general, sobre todo en los últimos cinco cursos, la Formación Profesional habría presentado un crecimiento sostenido. En consecuencia, desde el curso 2017-2018, se observa que más de 800.000 estudiantes estarían cursando estudios de FP.

Además, según datos del último curso registrado (2023-2024) esta cifra alcanzaría los 1.129.812 estudiantes. Es por ello que el porcentaje actual de estudiantes matriculados en FP, sobre el total de alumnos matriculados en enseñanzas postobligatorias ya supone un 34,74%, convirtiéndose en una opción formativa cada vez más atractiva para los jóvenes.