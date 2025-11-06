Carlos Galán, experto en inversiones, nunca recomienda esto al comprar una casa: "Es uno de los mayores errores que puedes cometer"

El acceso a la vivienda sigue siendo uno de los principales desafíos para los ciudadanos en España. Encontrar el hogar adecuado es un proceso más complejo de lo que parece debido a que tanto el mercado inmobiliario como la economía atraviesan una situación delicada.

Según los últimos informes del sector, los precios de compra y alquiler han registrado un aumento significativo durante los últimos años, lo que ha dificultado que muchos puedan acceder a una vivienda propia sin comprometer su economía.

El mercado inmobiliario también refleja las preferencias de los compradores a la hora de elegir un hogar, y son muchos los que optan por viviendas cerca de la playa o en zonas de montaña.

Carlos Galán es un divulgador financiero e inversor español, especializado tanto en inversión inmobiliaria como en fondos y educación financiera, ha dado su opinión sobre este tipo de compras en su cuenta de TikTok @libertad_inmobiliaria.

"Comprar una casa en la playa o en la montaña es uno de los mayores errores que podrías cometer. Puede que sea uno de tus mayores sueños pero es un error financiero", advierte.

Aunque muchas personas adquieren este tipo de vivienda como segunda residencia, Galán asegura que no es una buena inversión: "Si compras una vivienda de 150.000 euros y tienes en cuenta todos los gastos que supone, verás que cada día que vas te sale por entre 200 y 300 euros".

El experto en inversión subraya que "lo peor de todo esto no es el mero hecho de gastar ese dinero, sino que no podrás utilizarlo para hacer inversiones mucho más rentables".

Carlos Galán explica su estrategia personal: "¿Qué hago yo? No compro la vivienda donde vivo ni el apartamento de la playa, sino que hago inversiones rentables en otras viviendas que alquilo. Con el beneficio que obtengo me voy cuando quiera a un hotel o a un apartamento. No tengo que amortizar nada ni estoy obligado a estar siempre en el mismo lugar".

Finalmente, el divulgador financiero lanza un consejo: "Recuerda que no es bueno dejarse llevar por el ego a la hora de invertir. Deja a un lado los sentimientos e invierte inteligentemente".