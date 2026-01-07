Nikki Glaser repetirá como presentadora de la gala de los Globos de Oro de 2026

Nikki Glaser volverá a presentar los Globos de Oro que se llevarán a cabo en 2026, después de su debut este año durante la 82 edición de estos galardones a lo mejor del cine y la televisión. Los Globos de Oro de 2026 tendrán lugar este 11 de enero y se transmitirán por la cadena CBS y Paramount+. En España serán retransmitidos, como viene siendo habitual, por Movistar+, con un programa especial que se iniciará a las 2am.

En diciembre se anunciaron los nominados de esta edición 83. En cine, 'Una batalla tras otra' lidera con nueve nominaciones, seguida por 'Valor sentimental' con ocho, mientras que 'Pecadores' obtuvo siete menciones. En televisión, 'The White Lotus' encabeza la lista con seis nominaciones, seguida de 'Adolescencia', que consiguió cinco.

"Presentar los Globos de Oro este año ha sido sin duda lo más divertido que he hecho en mi carrera", dijo Glaser tras ejercer de anfitriona de los premios por primerz vez el año pasado. "Estoy deseando volver a hacerlo, y esta vez delante del equipo de 'The White Lotus', que por fin reconocerá mi talento y me dará el papel en la cuarta temporada de una instructora de pilates escandinava con un pasado sombrío", bromeó la comediante estadounidense.

El pasado 2025, Glaser se convirtió en la primera mujer en presentar en solitario estos premios que otorgaron sus máximos galardones al musical 'Emilia Pérez' y el drama 'The Brutalist'. "Nikki Glaser aportó una chispa refrescante y un ingenio intrépido al escenario de los Globos de Oro este año. Su humor agudo y su presencia audaz marcaron la pauta para una noche inolvidable, haciendo que la ceremonia fuera vibrante y, sobre todo, divertida", dijo Helen Hoehne, presidenta de los Globos de Oro. Glaser, con una carrera en ascenso, fue nombrada en 2024 'comediante del año' por The New York Times.