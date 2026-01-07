Segunda oportunidad
Un juzgado perdona 222.253 euros a un vecino de Artesa de Segre (Lleida)
EFE
El Juzgado Mercantil número 1 de Lleida ha perdonado una deuda de 222.253,32 euros a un vecino de Artesa de Segre (Lleida) que cayó en insolvencia tras quedarse sin empleo por la crisis económica de 2008 y encadenar varios años sin empleo estable. El juez exonera del pasivo insatisfecho al vecino de Artesa de Segre con la Ley de la Segunda Oportunidad, según Bergadà Abogados, el despacho que ha llevado el caso.
El hombre quedó sin empleo y su vivienda fue subastada, pero la entidad bancaria le exigía el pago del resto de la hipoteca, y también se vio obligado a pedir nuevos préstamos para cubrir los gastos de su familia.
El origen de su endeudamiento se remonta a la crisis de 2008. Tras años trabajando en el sector de la construcción, perdió su empleo y sus ingresos disminuyeron drásticamente, ya que únicamente conseguía trabajos temporales.
“No podíamos pagar ni tampoco teníamos para poder vivir”, asegura el hombre que, según su abogada, Marta Bergadà, se vio obligado a solicitar préstamos para mantener a su familia y tener nueva vivienda.
Bergadà señala que “vivió en primera persona las graves consecuencias de la crisis de la construcción. Pasó de tener estabilidad laboral y un hogar a quedarse sin empleo, sin vivienda y con una deuda que no podía asumir. Su caso refleja lo que muchas familias sufrieron en aquella época: un endeudamiento involuntario derivado de circunstancias ajenas a su voluntad”.
A raíz de esta difícil circunstancia y el constante estrés, la pareja decidió separarse y los gastos aumentaron. La letrada apunta que, “durante años, arrastró una enorme carga emocional”. “La pérdida de su vivienda, las deudas y la incertidumbre constante por no poder mantener a su familia le generaron una ansiedad y estrés. Eso afecta al bienestar psicológico y puede derivar en problemas de salud y ruptura familiar” recalca la abogada.
Aunque su situación laboral mejoró, los embargos que tenía sobre sus ingresos lo siguieron manteniendo en un estado de insolvencia del cual no tenía manera de salir. “Por suerte, logré un trabajo estable, pero la bola de nieve de las deudas se había hecho demasiado grande y era totalmente inasumible”, relata el hombre.
- El hombre más longevo de Catalunya cumple 110 años: 'Cocino, me hago la cama y voy a buscar setas
- Catalunya activa un aviso generalizado por frío extremo ante la bajada de temperaturas provocada por la borrasca Francis
- El telescopio espacial Hubble identifica un nuevo tipo de objeto astronómico
- Marta León, experta en salud hormonal: 'El movimiento es el mayor antidepresivo y nos lo quitamos durante las fiestas navideñas
- Un restaurante de menú regentado por una familia china da el Gordo del Niño en Sabadell
- La 'cultura de la navaja' persiste en Catalunya con Barcelona como epicentro: 'Cuanto más buscas, más encuentras
- Temporal de nieve y lluvias en Catalunya, hoy en directo | Última hora de la alerta por la borrasca Francis en toda España
- Hallado el cadáver del preso de ETA Iban Apaolaza en Gipuzkoa tras desaparecer cuando hacía senderismo