El Barça vuelve al Camp Nou este sábado: capacidad y cuándo salen las entradas

El Barça ya tiene fecha y hora para el regreso definitivo a casa. El club ha anunciado que el partido de la jornada 13 de Liga ante el Athletic Club, previsto para este sábado 22 de noviembre a las 16.15 horas, se disputará finalmente en el Spotify Camp Nou y no en Montjuïc.

La decisión llega después de que el Ayuntamiento de Barcelona haya concedido la licencia de primera ocupación correspondiente a la fase 1B de las obras, la que permite abrir la zona de Lateral del estadio. El presidente Joan laporta y su equipo han celebrado la noticia y no han esperado apra confirmar que con ese visto bueno municipal, el primer equipo puede volver de inmediato a su casa después de más de dos años de exilio en el Estadi Olímpic Lluís Companys.

Con la apertura del Lateral, el Camp Nou tendrá este sábado un aforo máximo de 45.401 espectadores, una capacidad muy similar a la que el Barça tenía en Montjuïc, lo que permite mantener un rendimiento económico parecido mientras duren las obras. La fase 1A ya había permitido abrir Tribuna y Gol Sur; con la 1B se completa prácticamente la mitad baja del estadio. La previsión del club es que, una vez se obtenga la licencia 1C y se pueda ocupar también el Gol Norte, el aforo se eleve hasta unos 62.500 asientos, cifra que se mantendrá hasta que se complete la tercera gradería, algo que no se espera antes de finales de 2026.

Ensayo general satisfactorio

El regreso llega, además, después del ensayo general de la semana pasada, cuando casi 22.000 aficionados asistieron al entrenamiento abierto del primer equipo en el nuevo Camp Nou, llenando de color la Tribuna y el Gol Sur y sirviendo como primer test real de accesos, evacuación y servicios en las zonas ya remodeladas.

El comunicado del club detalla que la licencia 1B no solo amplía el aforo, sino que certifica una serie de mejoras clave: 129 posiciones para personas con movilidad reducida, nuevos espacios de confort para el público, un túnel de vestuarios completamente nuevo y los vestuarios renovados tanto del Barça como del equipo visitante. También se han reforzado los sistemas de seguridad y evacuación, con más accesos, más vías de salida y nuevas barandillas, además de un sistema de extinción automática de incendios de última generación.

En el ámbito tecnológico, el Barça estrena un sistema de accesos y ‘ticketing’ integrado, pensado para convivir con las obras y el tráfico rodado que las acompaña. Todo ello forma parte del proyecto de transformación integral del nuevo Spotify Camp Nou, una de las piezas centrales del Espai Barça.

Cuándo salen las entradas y cómo se reparten

El club también ha explicado el calendario de venta de entradas para este esperado regreso. La preventa para socios y socias del FC Barcelona para el partido ante el Athletic se activará hoy a las 16.00 horas a través de los canales oficiales del club. A partir de mañana, también a las 16.00 horas, se abrirá la venta para el público general. En paralelo, desde hoy mismo está disponible la venta de entradas VIP para todos los aficionados.

Este proceso convive con el nuevo Pase de Temporada 2025/26, el abono especial que el Barça lanzó en octubre y que es válido tanto para los partidos disputados en el Estadi Olímpic Lluís Companys como, desde ahora, en el Spotify Camp Nou. Ese pase da derecho a acudir a todos los encuentros oficiales del primer equipo masculino en casa —Liga, Copa del Rey y Champions— a partir de esta jornada 13 y hasta el final de la temporada.

Los socios titulares del Passi deberán confirmar su asistencia a cada partido mediante la app de socios o la web del club hasta seis días antes de cada encuentro. Si no lo hacen, el club no les asignará localidad y no podrán acceder al estadio. Las entradas, siempre nominales y digitales, se enviarán entre 24 y 3 horas antes del inicio del partido, ya sea a través de la propia aplicación o mediante un archivo PDF enviado por correo electrónico.

El sistema también permite ceder la entrada de forma gratuita a otra persona, siempre que no figure ya en otra solicitud, a través de la app de socios y una vez confirmada la asistencia. Todo ello se enmarca en un régimen excepcional: durante toda la temporada 2025-26, mientras se mantenga el aforo parcial, sigue suspendida la condición de abonado clásico del Camp Nou. No se recuperará el sistema tradicional de abonos hasta que el estadio pueda volver a abrir a plena capacidad.