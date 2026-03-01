Josep María Vallés, alcalde de Sant Cugat: “Hay ciudadanos que se me ponen a llorar cuando me explican sus problemas”

El actual alcalde de Sant Cugat es periodista. Se inició en el oficio en Ràdio Sant Cugat (la radio y la comunicación verbal siguen siendo la base de la pizza de actuaciones en el futuro); ha sido durante 35 años Director del “Diari de Sant Cugat”, ha pasado por el “Tot sant Cugat”… Con este currículum que nos regala de entrada y con el punto a favor que atesora la prensa de proximidad se conoce la ciudad de palmo a palmo.

Es más, sin que se conociesen personalmente, han pasado 25 años desde que otro periodista sobradamente conocido como Carles Puigdemont le ayudó personalmente a modernizar la maquetación del semanario “Els quatre cantons” mientras Carles era el jefe de redacción del Punt Diari.

Tiene claro que, en general, la oposición a la alcaldía debe reunir dos papeles: “ha de fiscalizar, pero también debe hacer propuestas. Porque si sólo fiscalizas, criticas y buscas lío… la aportación es nula”. Cree que en la política local los acuerdos son más fáciles, porque independientemente de la ideología política de cada uno, todos conocemos los problemas de la ciudad y de manera inequívoca acabamos coincidiendo en muchos actos.

Asegura que podría escribir un libro de todas las peticiones o confesiones que le explican los ciudadanos. Es más: “podría hacer de psicólogo porque hay veces en que la gente que se me pone a llorar y te explica un problema que un ayuntamiento no puede solucionar”.

No podemos agradar a todo el mundo.

Josep Maria Vallès, alcalde de Sant Cugat, con Sergi Mas en el plató de Mas Barcelona. / Patricio Ortiz

En general, el ciudadano agradece que un alcalde le dedique un tiempo. Tan sólo escuchando a esa persona durante 15 minutos, alguna vez dándole incluso un consejo personal “o les facilito mi teléfono para quedar otro día y hacer un café”; o en otras ocasiones diciéndole con todo el dolor que el Ayuntamiento no tiene herramientas para hacer lo que nos pide, porque o no hay presupuesto, o porque eso pasará en el próximo mandato, etc. Pero hay que escuchar siempre.

Dónde ver y escuchar Mas Barcelona

El videopódcast 'Mas Barcelona' se puede ver y escuchar en las principales plataformas: Spotify, Youtube, ivoox, Apple Podcast, Amazon Podcast y Podimo.