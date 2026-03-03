El Camp Nou ensaya las futuras gestas

El mal ya estaba hecho. Remontar un 4-0 representa una gesta por la cantidad de factores favorables que se necesitan. Podía fabricarlos el Barça, como fue capaz de crearlos el Atlético, pero había una sustancial diferencia: el segundo partido se juega con el presupuesto del resultado del primero, lo que condiciona todos los preparativos. Así de ansioso y apresurado salió el Barça. Más defensivo que nunca, si eso fuera imaginable, apareció el Atlético, acobardado pese a su valiosa ventaja.

El culé se ha pasado días ilusionado, alimentando un sueño que ya ha vivido despierto, siguiendo una tesis de un viejo sabio que no era deportista ni psicólogo ni mucho menos culé. "Prefiero ser optimista y tonto que pesimista y estar en lo correcto", dijo Albert Einstein o a él se le atribuye la frase.

Raphinha transforma el penalti del 2 0. / Jordi Cotrina

Durante tres semanas los barcelonistas han desafiado a la cordura. Con motivos fundados. Desde la catástrofe del Metropolitano y el añadido de la derrota de Girona, los de Flick golearon al Mallorca y al Villarreal. Sólo faltó que Fermín soltara un tirazo al minuto, que Bernal marcara a la media hora y que Raphinha cerrara el primer tiempo con el 2-0 para que la caldera estuviera permanentemente en combustión.

Rosalía en el palco. / FCB

Al equipo le faltaban titulares como Eric y De Jong, expertos como Lewandowski, recambios útiles como Gavi y Christensen, pero en el campo estaba Pedri. Era el tercer partido desde su reaparición, pero Flick disparó esa bala en el primer minuto. Si debía sustituirle y preservarle para futuros compromisos, ya lo haría cuando existiera la certeza de que lo imposible no sería posible.

Le aguantó hasta el final contra el dictado de la prudencia. En el minuto 70 el Barça agotaba la tercera oportunidad de cambios por la lesión de Balde y Flick iba a introducir a Araujo. Podía hacer una segunda sustitución, la quinta en total, y llamó a Pedri para consultarle. Marc Casadó se preparaba para entrar, pero se quitó de nuevo la camiseta.

Banco de ensayos

El nuevo Camp Nou fue un banco de ensayos como escenario para futuras epopeyas, aunque mejor sería evitarlas en los partidos de ida. La Grada d’Animació reapareció en el estadio azulgrana, casi de forma furtiva. En el córner de Gol Sud, el triángulo de asientos que está encima del nuevo túnel que se ha construido, limitado a 750 personas, mientras todo el fondo de la portería seguía con lonas; un enclave y una limitación tal que fuera la representación de la hinchada visitante (la del Atlético estaba en un córner del Gol Nord en la segunda gradería).

Sus integrantes pasaban un examen y se desgañitaron en ánimos, para que su reivindicación para volver al Camp Nou sea escuchada. Estuvieron rodeados de una fila de stewards que, en efecto, daba a entender que a ese sector se le separaba del resto de espectadores como si fueran adversarios.

Noticias relacionadas

La salida de los futbolistas estuvo acompañada de fuegos artificiales, al principio acompasados con el himno del Barça con el añadido de un juego de luces para caldear el ambiente, predispuesto desde hace días. Se marcharon ovacionados, con las banderas ondeado en las gradas y escuchando "Ser del Barça és el millor que hi ha". Ganaron por goleada. La eliminación fue un accidente.