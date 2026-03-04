El Barça ve el vaso medio lleno: "Si seguimos jugando así, el final de temporada será espectacular"

El vencedor, el primer finalista de la Copa del Rey, el Atlético de Madrid, se marchó tiritando pero exultante del Camp Nou. El derrotado lo hizo como tal, por mucho que la actuación del Barça anoche, si se desliga de su desplome en el Metropolitano, fuera memorable. Reforzado –esa palabra tan de moda en los relatos del fútbol actual– si se quiere, pero derrotado al fin y al cabo. «Ha sido uno de nuestros mejores partidos de toda la temporada, pero por supuesto estamos decepcionados», interpretó Hansi Flick, tratando de ver el vaso medio lleno, como hizo todo el vestuario del Barça.

La noche que arrancó con ultras azulgranas reventando una luna del autobús del Atlético terminó con una insuficiente goleada del Barça que los rojiblancos celebraron con sus aficionados, embolsados en una de las esquinas superiores del Camp Nou. No era para menos, hacía 13 años que no alcanzaban una final de Copa. «Sabíamos que iba a ser un partido largo, pero llegamos al lugar donde queríamos», dijo Simeone, al que el congojo le llevó a contener la celebración y que, en una imagen inusual, departió con Flick sobre el césped mientras sus jugadores celebraban la victoria en la semifinal.

Griezmann, sostén rojiblanco

Griezmann, 34 años, tiene sobre la mesa una oferta millonaria del Orlando City que caduca a finales de este mes. Debe decidir si termina su segunda etapa en el Atlético –que le ha dado vía libre para tomar la decisión que estime oportuna– con el tren en marcha o sigue en el Metropolitano hasta verano. Viéndole jugar anoche en el Camp Nou, suena a sacrilegio que se entregue este mismo mes a los encantos de la MLS.

No tendrá ni el físico ni la electricidad de antaño, pero sigue siendo el futbolista con más calidad de este equipo. Sí, por encima de ese Julián Álvarez que lleva meses espectral mientras no deja de ver su nombre vinculado al futuro del Barça. «Tenemos a Julián, a Tomford, a Smith y a muchos», había dicho horas antes Enrique Cerezo, en una de esas declaraciones de fantasía tan suyas que no hay manera humana de interpretar.

No mencionó, salvo que lo hiciera mediante seudónimo anglosajón, a Griezmann, que fue la válvula de descompresión de un Atlético aplastado en su propia área. No era suficiente, como tampoco lo eran las paradas de un Musso que cada vez que tiene una oportunidad presenta credenciales para la futura sucesión de Oblak. «Estamos en la final, eso es lo importante», resumió el argentino. «Hemos conseguido aguantar», refrendó Llorente.

Doblete sin premio de Bernal

«Estamos muy orgullosos, no hemos podido clasificarnos, pero si seguimos jugando así tendremos un final de temporada espectacular», reflexionó Raphinha, consciente de que el pecado estaba ya cometido. «Con este espíritu podemos soñar con cosas importantes», ratificó Deco desde ese palco que espera presidente.

«Contento en lo personal, porque es de mis primeras noches especiales en el Camp Nou, pero no hemos podido llegar a la final», lamentó con la mueca torcida un Bernal cuyo doblete, el primero con la camiseta azulgrana, no sirvió para nada contra un Atlético que ya espera a lo que ocurra este miércoles en Anoeta. Allí la Real Sociedad defiende frente al Athletic el 0-1 de San Mamés para completar el cartel de la final del 18 de abril en Sevilla.