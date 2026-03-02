Laporta entrega 8.171 firmas; Víctor Font, 5.140 y sin pacto con los otros opositores

Hay partido. O eso parece al numerarse las firmas presentadas por los dos principales aspirantes al trono azulgrana. Joan Laporta confirmó su condición de favorito al entregar 8.171 avales. Víctor Font ratificó su papel de jefe de la oposición con 5.140. Respecto a 2021, el expresidente baja y el empresario de Granollers, sube.

Laporta contó 10.272 apoyos en 2021, aunque luego se le anularon unas 600. Font expuso entonces 4.713 y se le cancelaron unas 300. A falta de saber cuántas firmas entregarán tanto Marc Ciria como Xavier Vilajoana, puede deducirse que lucha no aparenta ser tan desigual como se presumía. Falta ver el comportamiento del socio cuando toque depositar el voto en la urna el 15 de marzo.

Joan Laporta con su equipo de campaña. / Defensem el Barça

Laporta se presentó en el Auditori 1899 a bordo de un autocar y acompañado de su equipo directivo, entre el que figura una nueva directiva, Carme Hortalá. Posaron con las cajas y entraron en el Auditori. Hoy la junta electoral deberá hacer el recuento, sin precisar cuántas son válidas y cuántas no.

El modelo de club

Víctor Font fue el primero de los aspirantes a sentarse en el mejor asiento del Camp Nou en comparecer con las cajas de las firmas. Por turno debería haber sido el segundo, pero Marc Ciria se hizo esperar. Font, rodeado de los suyos, proclamó haber reunido “más de 5100” apoyos. En los próximos días se sabrá cuántas de las signaturas son consideradas como correctas. Normalmente se suelen borrar unos pocos centenares.

“La primera fase la hemos jugado muy bien. Ahora viene el partido y esperemos que vaya de contrastar propuestas. Nos jugamos, no quien corta mejor el jamón o hace los mejores macarrones, sino el modelo de club que queremos para el Barça”, dijo el empresario de Granollers, que reiteró sus chanzas contra el expresidente por una precampaña centrada en las imágenes y no tanto en el discurso.

Víctor Font, rodeado de su equipo de precampaña, antes de entregar las cajas con las firmas de socios. / Marta Pérez / EFE

Durante las últimas horas el barcelonismo atento ha estado pendiente de si se producía algún pacto para unir fuerzas entre las tres precandidaturas en liza, pero los esfuerzos, si los ha habido de verdad, no han llegado a ninguna parte. Font vino con sus cajas, formando un Nosaltres para las fotos, Laporta con las propias y más tarde estaba previsto que lo hiciera Ciria y Xavier Vilajoana. El pacto aún es posible a falta de dos semanas para el 15 de marzo, día de las elecciones, pero no cabe contar mucho con ello, a la vista del tono de las declaraciones de unos y otros.

“Tenemos conversaciones con diferentes grupos de barcelonistas desde hace tiempo. Seguimos invitando a quienes coincidan con el diagnóstico para que trabajemos conjuntamente. Esto no va de personas. Esto no va contra Laporta. Que no se equivoque nadie. Va de ir contra un modelo que es caduco. Aquí en Nosaltres somos muchos colectivos y todos los que quieran ese cambio tienen las puertas abiertas”, manifestó Font.

Sobre el buen número de firmas presentadas, Font hizo la lectura de que “una mayoría social quiere ser respetada, que quiere un Barça transparente y honesto y quiere que el cambio sea una realidad una vez por todas”. "¡President, president!", corearon entonces los miembros de su equipo. Empieza el partido.