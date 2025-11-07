Fiesta en un Camp Nou aún no tan diferente con el primer entrenamiento del Barça de Flick

Joan Laporta se daba abrazos enérgicos y posaba para fotos con invitados en la entrada del palco. También con las personas de su entorno, ejecutivos incluidos. Todos sonrientes, celebrando lo que debían sentir como un hito después de un año de retraso en el retorno al Spotify Camp Nou. De fondo, lástima, la zona del Lateral vacía, aún sin licencia para aceptar personas. Llegará en los próximos días. Si el plano de la cámara era muy abierto aparecían los obreros con sus relucientes chalecos poniendo hormigón en la tercera gradería. Estampa de la provisionalidad de una obra inacabada.

Los aficionados acceden al Camp Nou para el entrenamiento a puertas abiertas del Barça / FOTO Y VÍDEO: JORDI COTRINA

Los jugadores de Hansi Flick saltaron al césped al compás del himno del Barça a falta de dos minutos de las 11 de la mañana. El último, Lamine Yamal, y estrenando máscara, Eric Garcia. La plantilla al completo posó para los fotógrafos y se puso a trotar por el césped de un estadio que no pisaba desde el 28 de mayo de 2023, el partido ante el Mallorca (3-0). Han pasado 894 días.

Hay diez jugadores del primer equipo que no han jugado en el Camp Nou con la camiseta azulgrana, ocho de La Masia: Joan García, Szczęsny, Gerard Martín, Pau Cubarsí, Marc Bernal, Marc Casadó, Fermín, Dani Olmo, Marcus Rashford y Roony Bardghji. Lamine Yamal solo ha jugado siete minutos. A finales de este mes podrá cumplirse el sueño de infancia de unos cuantos de ellos. Contra el Athletic el día 22 o el Alavés, el 29, según el último anuncio institucional. Será con 45.000 seguidores. A finales de este año se espera que entren 62.000.

Los espectadores de este viernes, en concreto 21.795, se concentraron entre Tribuna y Gol Sur para ver el entrenamiento. El test necesario antes del partido oficial. Mucha juventud se saltó las obligaciones académicas y desde las 9 de la mañana se puso a hacer cola para acceder al recinto de Les Corts. Abiertas las puertas, todos los aficionados con entrada, previo pago de 5 a 10 euros, abrieron los ojos. Entre grúas y material de obra desfilaron por los pasillos recién pintados hacia sus asientos. La mayoría miraba arriba, a los lados, algunos tocaban las paredes como si fueran piedras egipcias.

Los aficionados ya disfrutan del Camp Nou, antes del entrenamiento a puertas abiertas del Barça / Jordi Cotrina

Las rampas de acceso son más amplias. Los responsables de la obra aseguran que una evacuación completa del estadio ahora se podrá realizar en cuatro minutos, la mitad de antes. Pero eso para cuando esté completado, cosa que no será hasta finales de 2027, cuando se instale la cubierta y las tres macropantallas perpendiculares, las partes más delicadas de toda la remodelación. Entonces el Camp Nou tendrá un aspecto más diferenciado y moderno, con 105.000 espectadores.

Proteger el legado

Recopiladas algunas primeras impresiones entre los presentes, la constatación general es que el Camp Nou está como estaba, pocas diferencias. Más pulcro, más limpio, más bonito, claro. La construcción de 1957 de Francesc Mitjans permanece, con la actualización pertinente. Se ha derruido la tercera gradería y esta se levanta ya en un edificio separado, que se unirá a las dos primeras graderías a través de escaleras y rampas. En este anexo se sostienen los dos anillos VIP, aún esqueléticos.

“Se trata de proteger el estadio de 1957, de ponerlo en valor”, ha recordado la vicepresidenta y portavoz del club, Maria Elena Fort, quizá la más emocionada con el regreso de todos los presentes. "Todos necesitábamos emocionalmente volver al Estadi", ha añadido al ver las gradas con público. “He llorado cuando veía a la gente entrar en el estadio, luego he llorado ya dentro, es brutal".

Los aficionados ya disfrutan del Camp Nou, antes del entrenamiento a puertas abiertas del Barça / FOTO Y VÍDEO: JORDI COTRINA

Los aficionados disfrutaron al ver a los jugadores haciendo ejercicios de tiro a puerta. Y los futbolistas parecieron disfrutar tanto como la gente chutando balones a la grada, al concluir el entrenamiento, una hora y 10 minutos después. Los jugadores emprendieron entonces el camino hacia los vestuarios a través de un túnel que ahora es acristalado por ambos lados. Detrás, zonas VIP, desde donde podrán ver entrar y salir a los jugadores. En caso de trifulcas, esos cristales se podrán difuminar. Pero eso quizá cuando la visita del Real Madrid. Este viernes era día de fiesta, celebración y paz, sobre todo para Laporta, que firmó más autógrafos que nadie. Era un gran día para él.