Fan especial
Rosalía se vuelca con el Barça en la noche de Copa ante el Atlético
La artista, gran aficionada azulgrana, disfruta del encuentro en el palco del Spotify Camp Nou.
La gran cita del Barça contra el Atlético en la Copa contó con una aficionada especial. Rosalía, reconocida aficionada azulgrana, no se perdió detalle el encuentro del equipo de Hansi Flick en busca de la remontada contra los rojiblancos.
Lo pasó en grande Rosalía en el palco del Spotify Camp Nou, donde se dejó llevar por la emoción del choque. La artista catalana siempre ha mostrado su amor incondicional por el conjunto azulgrana, por lo que no desaprovechó la oportunidad de apoyar a su equipo en un pulso tan señalado.
Cariño por el club
La artista de Sant Esteve Sesrovires celebró a lo grande el tanto de Bernal que abrió el marcador y las imágenes captadas demuestran su efusividad. Rosalía ha exhibido en numerosas ocasiones su cariño por el club con varias publicaciones en sus redes sociales.
En un clásico en marzo de 2023, incluso, los jugadores del cuadro azulgrana lucieron el logo de su éxito 'Motomami' en las camisetas del partido contra el Madrid. La artista también creó su versión del himno del Barça dejando su sello propio.
