Barcelona - Atlético, en directo: última hora de las semifinales de la Copa del Rey, hoy en vivo

El Barça de Hansi Flick afronta uno de los mayores retos de esta temporada. Este martes a las 21h en el Camp Nou deberá revertir el 4-0 que recibió en el Metropolitano frente al Atlético de Madrid si quiere llegar a la finald e la Copa del Rey. El FC Barcelona llegará a la cita con la ausencia de Robert Lewandowski, lesionado en el pómulo, Eric Garcia, sancionado por su expulsión, y Frenkie de Jong, también lesionado, igual que Gavi.
Ausencias en el Barça
Hansi Flick llega al partido con la ausencia de varios jugadores:
Robert Lewandowski, lesionado en el pómulo
Eric Garcia, sancionado por su expulsión
Frenkie de Jong, también lesionado
y Gavi, también lesionado.
El regreso de la Grada d'Animació
El club azulgrana ha llegado hoy a una cuerdo muy esperado para devolver a la Grada d'Animació al Camp Nou. A través de un permiso excepcional un total de 750 aficionados volverán a las gradas tras haber sido expulsados hace más de un año por 'malos comportamientos'. En este importante día para el barcelonismo, los aficionados celebran poder animar al equipo desde el Camp Nou. El espacio, ubicado en el lateral del Gol Sud estará formada por 750 miembros de los grupos Penya Almogàvers, Nostra Ensenya, Front 532 y Supporters Barça.
