Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra IránAstraZenecaPedro SánchezCatalunyaBorrasca ReginaFreixenetAlbiolRodrygoSilvia AbrilBaliza V16
instagramlinkedin

En Directo

A las 21h

Barcelona - Atlético, en directo: última hora de las semifinales de la Copa del Rey, hoy en vivo

Hansi Flick, ante la remontada al Atlético: "Queremos hacer posible lo imposible"

El delantero del Barcelona Lamine Yamal celebra su gol contra el Villarreal, durante el partido de la jornada 26 de LaLiga entre el Barcelona y el Villarreal, en el estadio Spotify Camp Nou en Barcelona.-Toni Albir. (BARCELONA)

El delantero del Barcelona Lamine Yamal celebra su gol contra el Villarreal, durante el partido de la jornada 26 de LaLiga entre el Barcelona y el Villarreal, en el estadio Spotify Camp Nou en Barcelona.-Toni Albir. (BARCELONA) / Toni Albir / EFE

Begoña González

Begoña González

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Barça de Hansi Flick afronta uno de los mayores retos de esta temporada. Este martes a las 21h en el Camp Nou deberá revertir el 4-0 que recibió en el Metropolitano frente al Atlético de Madrid si quiere llegar a la finald e la Copa del Rey. El FC Barcelona llegará a la cita con la ausencia de Robert Lewandowski, lesionado en el pómulo, Eric Garcia, sancionado por su expulsión, y Frenkie de Jong, también lesionado, igual que Gavi.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. No es Bezzecchi, es Aprilia; no es Ducati, es Márquez; no es KTM, es Acosta
  2. Fermín Cacho, oro en Barcelona 92, ingresado tras recuperarse de un desvanecimiento
  3. Álvaro Pino: “Todavía hago 12.000 kilómetros al año en bici”
  4. El juez Pedraz rechaza la denuncia de un socio contra Laporta y deja la puerta abierta a que se investigue en Barcelona
  5. Florentino, condenado por dos entrenadores que no quería y 200 millones en fichajes de jugadores que no le convencían
  6. La oposición da un susto a Laporta con las firmas pero no se une
  7. Lamine Yamal firma una obra de arte ante el Villarreal
  8. Josep María Vallès, alcalde de Sant Cugat: “Hay ciudadanos que se me ponen a llorar cuando me explican sus problemas”

DIRECTO | El Barça sueña con la remontada frente al Atlético en la Copa del Rey

DIRECTO | El Barça sueña con la remontada frente al Atlético en la Copa del Rey

Jordi Medina, exaspirante a la presidencia del Barça y líder de 'Un crit valent': "Hay un desarraigo muy preocupante del socio"

Alcaraz conquista Indian Wells el primer día: De la Era mullet a Lebron James

Alcaraz conquista Indian Wells el primer día: De la Era mullet a Lebron James

Kao Akobundu-Ehiogu, atrapado en Dubái por la guerra entre Irán y EEUU

Kao Akobundu-Ehiogu, atrapado en Dubái por la guerra entre Irán y EEUU

De Kubala a Simeone: los antecedentes del Barça contra el Atleti para soñar en la remontada

De Kubala a Simeone: los antecedentes del Barça contra el Atleti para soñar en la remontada

Bartomeu declarará en los juzgados como imputado dos veces en tan solo ocho días

Bartomeu declarará en los juzgados como imputado dos veces en tan solo ocho días

‘A fast game is a good game’, así es el documento que pretende “dar una nueva forma al rugby en siete pasos"

Rodrygo se rompe el cruzado y se pierde el resto de la temporada y el Mundial