Barcelona - Atlético, en directo: última hora de las semifinales de la Copa del Rey, hoy en vivo

El Barça de Hansi Flick afronta uno de los mayores retos de esta temporada. Este martes a las 21h en el Camp Nou deberá revertir el 4-0 que recibió en el Metropolitano frente al Atlético de Madrid si quiere llegar a la finald e la Copa del Rey. El FC Barcelona llegará a la cita con la ausencia de Robert Lewandowski, lesionado en el pómulo, Eric Garcia, sancionado por su expulsión, y Frenkie de Jong, también lesionado, igual que Gavi.

