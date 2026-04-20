El CZFB y Pimec firman un acuerdo estratégico para impulsar la competitividad de las pymes y la industria del futuro

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) y Pimec firmaron el viernes 17 un acuerdo de colaboración estratégica con el objetivo de reforzar el tejido empresarial catalán, impulsar la competitividad de las pymes y promover una industria más innovadora, sostenible y con proyección internacional. El acuerdo, lo firmaron la directora general del CZFB, Blanca Sorigué, y el presidente del Área de Industria y Nueva Economia de Pimec, Josep Soto, en un encuentro donde también estuvieron presentes el presidente ejecutivo del CZFB, Pere Navarro, y el presidente de Pimec, Antoni Cañete.

Esta alianza establece un marco de cooperación que contempla acciones conjuntas en ámbitos clave como la promoción económica, la innovación industrial, la actividad en los polígonos industriales, la generación de conocimiento y la visibilidad institucional. En el marco de este acuerdo, el CZFB se incorpora como socio institucional de Pimec y tendrá una presencia destacada en sus canales de comunicación, tanto internos como externos, así como en diferentes encuentros de alto valor empresarial organizados por la patronal.

Asimismo, ambas entidades explorarán sinergias en la organización de eventos, elaboración de informes y contenidos estratégicos de interés para las empresas. Uno de los hitos más relevantes del acuerdo es el patrocinio por parte del CZFB de la 39ª edición de los Premis Pimec, que se celebrarán el 30 de septiembre de 2026 en el Palau Sant Jordi de Barcelona, un acontecimiento de referencia en la agenda económica, empresarial y social de Catalunya. El CZFB también será patrocinador principal de la IV edición de los Reconocimientos Empresariales del Vallés Occidental, que se celebrarán el 18 de junio.

Pere Navarro, presidente ejecutivo del CZFB, y Blanca Sorigué, directora general del CZFB, junto a Antoni Cañete, presidente de Pimec, y Josep Soto, presidente del Área de Industria y Nueva Economia de Pimec / CZFB

Compromiso con las pymes

La directora general del CZFB, Blanca Sorigué, hizo una valoración muy positiva de este acuerdo con Pimec asegurando que "refuerza nuestro compromiso con el tejido empresarial y, especialmente, con las pymes, que son un motor clave de crecimiento y empleo. Desde el Consorci de la Zona Franca de Barcelona queremos acompañarlas en su transformación hacia una industria más innovadora, sostenible y competitiva. Colaboraciones como esta nos permiten generar sinergias reales y ofrecer nuevas oportunidades al ecosistema empresarial catalán".

Por su parte, el presidente del Área de Industria y Nueva Economía de Pimec, Josep Soto, también mostró su satisfacción por esta alianza y afirmó que la voluntad de Pimec es "acompañar al tejido industrial, conformado mayoritariamente por pymes, en un momento de fuertes transformaciones económicas, tecnológicas y productivas". En este sentido, añadió que este acuerdo permitirá hacer frente a los retos globales del sector, permitiendo a las empresas ganar dimensión. Por otro lado, Soto aprovechó la ocasión para volver a reclamar que el Pacto Nacional por la Industria sea "un instrumento útil, operativo y orientado a resultados".

La colaboración entre ambas entidades incluye, igualmente, la promoción del DFactory Barcelona y de los espacios del CZFB como punto de encuentro empresarial, favoreciendo su uso para reuniones institucionales y actividades sectoriales, y reforzando su papel como motor de la industria 4.0 y de la transformación del modelo productivo. Con este acuerdo, el Consorci de la Zona Franca de Barcelona y Pimec reafirman su compromiso compartido con el crecimiento de las pymes, la creación de empleo, la innovación y el desarrollo económico sostenible, consolidando una alianza que refuerza la conexión entre el ecosistema industrial y empresarial de Catalunya.