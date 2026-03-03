Logistics 4.0 Incubator presenta en 4YFN las 'startups' que están transformando la logística

La Logistics 4.0 Incubator, la primera incubadora de España especializada en industria 4.0 aplicada al sector logístico y promovida por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), está presente esta semana en una nueva edición de 4 Years From Now (4YFN), el espacio para emprendedores del Mobile World Congress Barcelona (MWC). Varias de las startups alojadas en la incubadora aprovechan el evento para mostrar al mundo sus soluciones más disruptivas y establecer conexiones estratégicas con otras compañías innovadoras presentes en la feria.

Esta mañana, el presidente ejecutivo del CZFB, Pere Navarro, y la directora general, Blanca Sorigué, se han reunido en el stand de la Logistics 4.0 Incubator en el 4YFN con algunas de las 'startups' que están participando en este programa de incubación. Este acto también ha servido para hacer un poco de balance de lo que han sido estos primeros dos años y medios de actividad. En todo este periodo de tiempo se han incubado un total de 60 proyectos, de los cuales actualmente 32 están activos dentro de la incubadora. De los 28 restantes, 23 se han consolidado como casos de éxito y 5 han cesado su actividad, por lo que la tasa de supervivencia es del 91,5%, una cifra muy por encima de otras iniciativas similares.

Expositor de la Logistics 4.0 Incubator en la nueva edición de 4 Years From Now (4YFN), el espacio para emprendedores del MWC / CZFB

Las 32 'startups' que se encuentran instaladas en la Logistics 4.0 Incubator cerraron el año pasado con una facturación de 8 millones de euros, y prevén doblar esta cifra a finales de 2026, para terminar el año con un volumen de negocio cercana a los 16 millones de euros. Si tenemos en cuenta el total de iniciativas que han recibido la ayuda de la Logistics 4.0 Incubator la cifra de facturación en 2025 alcanzaría los 46 millones de euros, y la prevista para 2026 se situaría entorno a los 70 millones de euros.

Las 32 'startups' que están activas en la incubadora de logística 4.0 del CZFB emplean a un total de 228 personas, un 73’2% son hombre mientras que el 26,8% son mujeres. En este sentido cabe destacar que solo 8 de las 60 'startups' que han pasado por la Logistics 4.0 Incubator han sido fundadas por mujeres, cifra que supone sólo el 13’3% del total.

Pere Navarro, presidente ejecutivo en el CZFB, ha manifestado que “estamos muy satisfechos del papel que está desempeñando la Logistics 4.0 Incubator como motor de innovación en el sector logístico. En tan solo dos años y medio hemos acompañado a decenas de 'startups' que hoy ya son casos de éxito y que están transformando la cadena de suministro con tecnología puntera. Este ecosistema demuestra que Barcelona es un referente internacional en industria 4.0 y en emprendimiento. Nuestro compromiso es seguir impulsando talento, generar impacto económico y construir un modelo logístico más eficiente, sostenible y competitivo".

Blanca Sorigué, directora general del CZFB, ha afirmado que “la Logistics 4.0 Incubator es un ejemplo de cómo la colaboración y la innovación pueden transformar un sector tan estratégico como el logístico. Desde el CZFB trabajamos para que cada 'startup' encuentre un entorno que favorezca el crecimiento, el intercambio de conocimiento y la creación de soluciones con impacto real. Nos emociona ver cómo este ecosistema evoluciona y genera oportunidades, atrayendo talento y nuevas capacidades tecnológicas”.

Logística 4.0 para impulsar el tejido productivo

Desde su inauguración en julio de 2023, con el apoyo de la Fundación Incyde y los fondos europeos FEDER, la Logistics 4.0 Incubator ha demostrado un impacto significativo en el sector. La incubadora tiene como finalidad impulsar el tejido productivo, aumentar el impacto económico y desarrollar mayores competencias dentro del sector logístico. Actualmente cuenta con 32 'startups' que desarrollan las tecnologías más punteras y ofrecen soluciones, servicios y productos innovadores, enfocados en el ámbito de la cadena de valor del sector logístico. Los proyectos se centran en tecnologías como la robótica y los almacenes automatizados, la irrupción de la IoT, drones, la última milla, la impresión 3D, la Inteligencia Artificial o la logística verde.

'Call' abierta hasta el 15 de marzo