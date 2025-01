Los restaurantes del barrio de Gràcia que no deberías perder de vista

Gràcia es uno de los barrios con mayor densidad de restaurantes de toda Barcelona. Y eso dificulta la elección del sitio al que ir a comer o a cenar. ¡Paren máquinas, que aquí estamos nosotros para facilitarte la decisión!

Solo tendrás que escoger entre estos buenos restaurantes de Gràcia, algunos de ellos veteranos y otros recién llegados. ¡Buen provecho!

Rafael de Bedoya y Paulo Airaudo dirigen este lujoso restaurante en el que no se come bien, se come muy bien. Un local en el que un plato tan sencillo como alitas de pollo con la piel crujiente y con una yema de huevo confitada resulta exquisito. Si quieres saber más, aquí tienes toda la información sobre Aleia.